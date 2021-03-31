20 интерьерных решений, которые создали нерадивые дизайнеры. А стыдно почему-то нам

Дизайнерская работа требует от человека отличного воображения и нестандартного подхода. Но иногда творческая мысль сбивается с пути и отправляется в какие-то дебри. В результате на свет появляются сомнительные, но запоминающиеся шедевры, при виде которых даже и не знаешь, то ли за голову хвататься, то ли сдержанно хихикать.

Мы в AdMe.ru думаем, что все, даже самые необычные, творческие решения имеют право на жизнь. Может быть, пользы от них и немного, зато заряд веселья они обеспечивают.

«Занимаемся с мужем ремонтом старого трейлера. Это ванная комната»

Отличное место для вытяжки. Любой поход в душ здорово освежает

«Попросил плитку битую в подъезде поменять. Ибо она еще с 80-х сохранилась. На капремонт сдаем регулярно, но чего-то толку нет. В общем, сделали как смогли»

Этот стол в ресторане — настоящий поглотитель крошек

Кто-то действительно подумал, что сделать окна в туалете — это отличное решение

Немного эклектики

«Наслаждаюсь просмотром телика в своем гостиничном номере за $ 600 в сутки»

Почтим молчанием всю почту и ключи, которые пропали здесь

Возникает острое желание передвинуть плитки

Бесконечный цикл

Для того чтобы закрыть дверь, приходится буквально перелезать через унитаз

Ничего необычного. Просто новая поликлиника

Ошибся размером

Только представьте, сколько пыли скапливается на этой стене

На одной стене ребята умудрились продемонстрировать почти все виды и размеры окон

«Я долго искал выключатель»

«Мой приятель собственноручно сделал крышку для бачка»

Отличное место для столба

«Присматриваю за дядюшкиным домом. Сегодня у нас был квест, как включить и настроить душ»

«Почему-то именно моя спальня расположена ниже, чем все остальные помещения на этаже»