20 игрушек, дизайнерам которых давно пора в отпуск

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Детские игрушки придумывают и делают взрослые, которые могут не только элементарно устать, но и дать волю своему богатому воображению. И облажаться. AdMe.ru собрал 20 самых фееричных провалов от дизайнеров игрушек, которые подстерегают нас в обычных магазинах и на просторах интернета.

Все, что происходит на «Улице Сезам», остается на «Улице Сезам»

Как говорится, у всех свои недостатки

Какой-то у вас неправильный единорог

Барби, ты слишком много выпила, иди домой

Игрушка, которую можно побрить, но вот что-то не хочется

Ах ты маленький... пес Дюк!

Ну очень гламурная удавка

Последний раз спрашиваю: этому медведю точно СЮДА рот пришивать?

Игрушка для маленьких поклонников фильма «Чужой»

Что вы там про «Оно» говорите, у меня в детстве вот ЭТО было!

Веселиться мне как-то расхотелось

Винни, как ты нам это объяснишь?

Когда устал рисовать лица

Суровые игрушки для фанатов «Звездных войн»

А-а-а-а! Мои глаза теперь не смогут развидеть это

Бэтмен бы эту фигурку не одобрил

Совершенно безобидная игрушка — двое водителей везут на капоте сбитого ими оленя

А я так сразу и подумал

Когда свет проникает во все темные места... Хорошо, что дети не поймут эту шутку

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