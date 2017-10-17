20 игрушек, дизайнерам которых давно пора в отпуск
Детские игрушки придумывают и делают взрослые, которые могут не только элементарно устать, но и дать волю своему богатому воображению. И облажаться.
AdMe.ru собрал 20 самых фееричных провалов от дизайнеров игрушек, которые подстерегают нас в обычных магазинах и на просторах интернета.
Все, что происходит на «Улице Сезам», остается на «Улице Сезам»
Как говорится, у всех свои недостатки
Какой-то у вас неправильный единорог
Барби, ты слишком много выпила, иди домой
Игрушка, которую можно побрить, но вот что-то не хочется
Ах ты маленький... пес Дюк!
Ну очень гламурная удавка
Последний раз спрашиваю: этому медведю точно СЮДА рот пришивать?
Игрушка для маленьких поклонников фильма «Чужой»
Что вы там про «Оно» говорите, у меня в детстве вот ЭТО было!
Веселиться мне как-то расхотелось
Винни, как ты нам это объяснишь?
Когда устал рисовать лица
Суровые игрушки для фанатов «Звездных войн»
А-а-а-а! Мои глаза теперь не смогут развидеть это
Бэтмен бы эту фигурку не одобрил
Совершенно безобидная игрушка — двое водителей везут на капоте сбитого ими оленя
А я так сразу и подумал
Когда свет проникает во все темные места... Хорошо, что дети не поймут эту шутку
Бонус: Викторианское похоронное бюро для кукол. Розовый домик Барби — для слабаков
Фото на превью imgur.com