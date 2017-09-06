20 гениальных ответов детей в школьных тетрадях
Даже если знания иногда подводят школьников, творческое мышление помогает найти решение любой задачи.
AdMe.ru собрал 20 доказательств того, что дети никогда не пасуют перед школьными трудностями. Впрочем, как и их учителя.
И не поспоришь.
Проверочное слово — «пендец».
Когда еще не знаешь, что такое бельмо, но уже повидал в жизни всякое.
Move it!
Глеб, все только начинается!
По математике — 5, а вот с русским явные проблемы.
Дело было, видимо, в апреле.
Учитель запретил сдавать работу на листочках.
Это был долгий и тяжелый день.
Дневник юного экзистенциалиста.
Иногда учителя тоже непросто понять.
Иллюстратор подрастает.
А и правда, что ест вертишейка?
Ответственный подход к заданию.
В чем тут, собственно, ошибка?
Не надо так.
Грустнота-то какая, тленота.
Никогда не сдавайся!
В любой непонятной ситуации — рисуй.
А если не готов к контрольной, просто напиши ее на эльфийском.
И ведь это — лучшее время в их жизни.
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