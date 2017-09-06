20 гениальных ответов детей в школьных тетрадях

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Даже если знания иногда подводят школьников, творческое мышление помогает найти решение любой задачи.

AdMe.ru собрал 20 доказательств того, что дети никогда не пасуют перед школьными трудностями. Впрочем, как и их учителя.

И не поспоришь.

Проверочное слово — «пендец».

Когда еще не знаешь, что такое бельмо, но уже повидал в жизни всякое.

Move it!

Глеб, все только начинается!

По математике — 5, а вот с русским явные проблемы.

Дело было, видимо, в апреле.

Учитель запретил сдавать работу на листочках.

Это был долгий и тяжелый день.

Дневник юного экзистенциалиста.

Иногда учителя тоже непросто понять.

Иллюстратор подрастает.

А и правда, что ест вертишейка?

Ответственный подход к заданию.

В чем тут, собственно, ошибка?

Не надо так.

Грустнота-то какая, тленота.

Никогда не сдавайся!

В любой непонятной ситуации — рисуй.

А если не готов к контрольной, просто напиши ее на эльфийском.