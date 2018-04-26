20 фотографий, на которых запечатлено все раздражение пользователей сети

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Не каждого можно вывести из себя криво уложенной плиткой на тротуаре — большинство из нас даже не обратит внимания на такую ерунду. Но в жизни полно мелочей, которые раздражают до зубного скрежета даже тех, кто не относит себя к перфекционистам. Например когда девушка, сидящая впереди в автобусе или самолете, откидывает назад свои длинные волосы. Или когда посылку с пометкой «хрупкое» доставляют в измятой коробке.

AdMe.ru собрал фотографии, на которых запечатлено, кажется, все раздражение пользователей интернета. Количество «бр-р-р» просто зашкаливает. Если что, мы предупреждали.

1. Спасибо, почтовая служба, огромное спасибо

«Не сгибать».

2. Переезд с таким лифтом — настоящее испытание

3. Никакого чая не хватит, чтобы снять раздражение от вида этого чайника

4. Я просто хочу домой, а не квесты проходить!

«Чтобы попасть на 2-й этаж, нажмите кнопку „6“. Приносим извинения за неудобства».

5. В этот ресторан больше ни ногой!

6. Кто вообще додумался положить их в один карман?

7. Когда хотел поесть пиццы, но судьба решила иначе

8. «Зато теперь я знаю, что не стоит сушить клавиатуру в духовке»

9. Когда психанул

10. А ведь кому-то приходится ездить по этой дороге каждый день

11. Кажется, этот человек уже передумал красить стены

12. Да и вообще делать ремонт передумал

На синем тюбике: «Красный герметик», на красном тюбике: «Синий герметик».

13. Лучше бы это просто оказался чей-то безумный арт-объект

14. Интересно, кого еще передернуло при виде этого?

15. А еще этот краешек липнет к руке. Наслаждайтесь

16. Да вы издеваетесь?!

17. Все лгут. Даже печеньки

«Безглютеновое печенье с шоколадной крошкой». «Этот продукт содержит глютен».

18. «Эти банки в кабинете врача взволновали меня больше, чем результаты обследования»

Слева направо: «Шпатели», «Вата».

19. «Так прошел мой полет»

20. Что может быть хуже, чем масленка, в которую не помещается масло?

А при виде каких фото вы ощутили раздражение или неприязнь? Или, может, в этой подборке нет того, что могло потревожить ваши стальные нервы?