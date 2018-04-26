20 фотографий, на которых запечатлено все раздражение пользователей сети
Не каждого можно вывести из себя криво уложенной плиткой на тротуаре — большинство из нас даже не обратит внимания на такую ерунду. Но в жизни полно мелочей, которые раздражают до зубного скрежета даже тех, кто не относит себя к перфекционистам. Например когда девушка, сидящая впереди в автобусе или самолете, откидывает назад свои длинные волосы. Или когда посылку с пометкой «хрупкое» доставляют в измятой коробке.
AdMe.ru собрал фотографии, на которых запечатлено, кажется, все раздражение пользователей интернета. Количество «бр-р-р» просто зашкаливает. Если что, мы предупреждали.
1. Спасибо, почтовая служба, огромное спасибо
«Не сгибать».
2. Переезд с таким лифтом — настоящее испытание
3. Никакого чая не хватит, чтобы снять раздражение от вида этого чайника
4. Я просто хочу домой, а не квесты проходить!
«Чтобы попасть на 2-й этаж, нажмите кнопку „6“. Приносим извинения за неудобства».
5. В этот ресторан больше ни ногой!
6. Кто вообще додумался положить их в один карман?
7. Когда хотел поесть пиццы, но судьба решила иначе
8. «Зато теперь я знаю, что не стоит сушить клавиатуру в духовке»
9. Когда психанул
10. А ведь кому-то приходится ездить по этой дороге каждый день
11. Кажется, этот человек уже передумал красить стены
12. Да и вообще делать ремонт передумал
На синем тюбике: «Красный герметик», на красном тюбике: «Синий герметик».
13. Лучше бы это просто оказался чей-то безумный арт-объект
14. Интересно, кого еще передернуло при виде этого?
15. А еще этот краешек липнет к руке. Наслаждайтесь
16. Да вы издеваетесь?!
17. Все лгут. Даже печеньки
«Безглютеновое печенье с шоколадной крошкой». «Этот продукт содержит глютен».
18. «Эти банки в кабинете врача взволновали меня больше, чем результаты обследования»
Слева направо: «Шпатели», «Вата».
19. «Так прошел мой полет»
20. Что может быть хуже, чем масленка, в которую не помещается масло?
А при виде каких фото вы ощутили раздражение или неприязнь? Или, может, в этой подборке нет того, что могло потревожить ваши стальные нервы?
Фото на превью PassengerShaming / twitter