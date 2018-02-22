20+ фотографий из мира перфекционистов, идеальность которых зашкаливает

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Возникает ли у вас желание поправить загнутый край салфетки или сложить стопку книг идеально ровно? Если да, то вы перфекционист, и это означает, что вас совершенно точно приведут в восторг идеальное совпадение цифр на табло и кекс, который не оставляет следов на обертке. Хотите увидеть это собственными глазами?

AdMe.ru собрал 23 фотографии, на которых идеальное сочетание мелочей сделает вас чуточку счастливее.

1. Линия на полу автостоянки идеально совпала с линией на машине

2. Так выглядит кристально чистая вода

3. Кубики льда перфекциониста

4. Тень, которая радует внутреннего эстета

5. А у вас когда-нибудь получалось достать кекс и не оставить кусочек на обертке?

6. Лед в латте, на который хочется смотреть бесконечно

7. Просто насладитесь этим прекрасным кадром

8. Шарики из ворса, которые образуются внутри перегородок в машине для сушки белья

9. Идеальное совпадение рисунка

10. Вот что будет, если дать перфекционисту конструктор

11. А вы видели пончик совершеннее?

12. Отражение от окна с двойным стеклопакетом

13. На это можно смотреть вечно

14. Пепперони идеально вписался в кружочек из лука

15. Один из лучших моментов на хоккейном матче

16. Идеальная капелька увлажняющего крема

17. Кто бы мог подумать, что снег, сползающий с сарая, может быть таким красивым

18. Курицы моей тети несут яйца с идеальным градиентом

19. Столик перфекциониста

20. Интересно посмотреть, как этот человек клеит обои

21. Никогда еще этот мир не видел бублика прекраснее

22. Когда происходит подобное совпадение, где-то в мире визжит от восторга один перфекционист

23. А вы бы подпустили к такой тарелке детей?

Стремитесь ли вы к перфекционизму в мелочах? Поделитесь в комментариях!