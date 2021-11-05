20 фотографий, которые позволят вам увидеть мир под другим углом

Трудности бывают у всех. Кто-то из-за роста не умещается в собственном душе. У других, как назло, прямо перед важным событием разваливается обувь. Когда день явно не наш, все, что мы можем сделать, это проявить стойкость и, может быть, найти в себе силы, чтобы улыбнуться.

AdMe.ru ценит людей, которые в любой проблеме умеют увидеть что-то комичное и не боятся показывать окружающим свою печаль. Мы отобрали для вас 20 примеров для подражания.

1. Проблемы высоких людей реальны, но говорят о них недостаточно

2. «У меня в унитазе живет водная змея»

3. «Полагаю, мне придется заказать доставку ужина»

4. «Банкомат решил сломаться в тот момент, когда я вставил в него свою карту, и обратно он ее не отдал. На работу я сильно опоздал»

5. «Заказал ребенку 6 куриных наггетсов, и вот что было в коробке»

6. «Телефон выскользнул у меня из кармана, когда я катался на картинг-трассе, и застрял под картом. Вот что я обнаружил в конце заезда»

7. «Кажется, мое мороженое будет без карамели»

8. «5-летний ребенок открыл коробку с бисером вверх ногами»

9. «По пути из магазина домой наехал на сюрикэн. Чертовы ниндзя!»

10. «Когда мы встретили Анну Кендрик, у меня и моей девушки были разные эмоции. Конечно, все мы шутили»

11. «Управление по безопасности на транспорте нас задержало из-за глупости, и мы опоздали на рейс на 2 минуты. У моих родителей очень плохой день»

12. «Кто-то был так любезен вчера вечером и помог мне переставить книги в моей маленькой библиотеке»

13. «Забрал вчера машину из ремонта после замены нескольких деталей, чтобы спалить ее дотла сегодня утром»

14. «Друг купил сегодня новую колонку за $ 500 и споткнулся на лестнице 4-го этажа, неся ее над головой»

15. «Только что продал свой старый комп. После того как отправил его на другой конец страны, понял, что USB-приемник от мыши так в нем и остался»

16. «Я обнаружил, что кто-то разрезал складную крышу моего кабриолета, а потом пошел дождь и внутри все залило»

17. «Ботинок решил развалиться прямо перед свадьбой»

18. «Продаю Honda Civic 2001 года, состояние отличное (я надеюсь)»

19. «Друг спрятал мои AirPods в коробку с куриными наггетсами, которую я, не открывая, поставил в микроволновку»

20. «Только мы закончили ставить забор, как кто-то влетел в него на скорости 130 км/ч»