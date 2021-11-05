20 фотографий, которые позволят вам увидеть мир под другим углом
Трудности бывают у всех. Кто-то из-за роста не умещается в собственном душе. У других, как назло, прямо перед важным событием разваливается обувь. Когда день явно не наш, все, что мы можем сделать, это проявить стойкость и, может быть, найти в себе силы, чтобы улыбнуться.
AdMe.ru ценит людей, которые в любой проблеме умеют увидеть что-то комичное и не боятся показывать окружающим свою печаль. Мы отобрали для вас 20 примеров для подражания.
1. Проблемы высоких людей реальны, но говорят о них недостаточно
2. «У меня в унитазе живет водная змея»
3. «Полагаю, мне придется заказать доставку ужина»
4. «Банкомат решил сломаться в тот момент, когда я вставил в него свою карту, и обратно он ее не отдал. На работу я сильно опоздал»
5. «Заказал ребенку 6 куриных наггетсов, и вот что было в коробке»
6. «Телефон выскользнул у меня из кармана, когда я катался на картинг-трассе, и застрял под картом. Вот что я обнаружил в конце заезда»
7. «Кажется, мое мороженое будет без карамели»
8. «5-летний ребенок открыл коробку с бисером вверх ногами»
9. «По пути из магазина домой наехал на сюрикэн. Чертовы ниндзя!»
10. «Когда мы встретили Анну Кендрик, у меня и моей девушки были разные эмоции. Конечно, все мы шутили»
11. «Управление по безопасности на транспорте нас задержало из-за глупости, и мы опоздали на рейс на 2 минуты. У моих родителей очень плохой день»
12. «Кто-то был так любезен вчера вечером и помог мне переставить книги в моей маленькой библиотеке»
13. «Забрал вчера машину из ремонта после замены нескольких деталей, чтобы спалить ее дотла сегодня утром»
14. «Друг купил сегодня новую колонку за $ 500 и споткнулся на лестнице 4-го этажа, неся ее над головой»
15. «Только что продал свой старый комп. После того как отправил его на другой конец страны, понял, что USB-приемник от мыши так в нем и остался»
16. «Я обнаружил, что кто-то разрезал складную крышу моего кабриолета, а потом пошел дождь и внутри все залило»
17. «Ботинок решил развалиться прямо перед свадьбой»
18. «Продаю Honda Civic 2001 года, состояние отличное (я надеюсь)»
19. «Друг спрятал мои AirPods в коробку с куриными наггетсами, которую я, не открывая, поставил в микроволновку»
20. «Только мы закончили ставить забор, как кто-то влетел в него на скорости 130 км/ч»
А какие сложности подкидывает вам жизнь? Умеете ли вы относиться к ним с юмором?
Фото на превью TheEerieZeroQueen / Reddit
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