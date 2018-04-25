20 фотографий, которые показывают все трудности жизни без второй половинки

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Жить одному хорошо. Можно делать все, что захочется, и не отказывать себе в маленьких слабостях: заказать пиццу на ужин, разбросать носки по дому и завести кота, который разделит с вами любую трапезу. Конечно, иногда хочется ощутить тепло другого человека, но наши герои подборки знают, как решить эту проблему. В конце статьи вы узнаете распорядок дня одинокого человека, который был разработан еще в 1975 году.

AdMe.ru считает, что каждый этап жизни прекрасен, и если вы сейчас одиноки, то не расстраивайтесь — наслаждайтесь свободой и относитесь ко всему с юмором.

1. Иногда для счастья достаточно вкусной еды

2. «Мой брат живет один. В 3 часа ночи он прислал мне это»

3. Если вы разносторонняя личность, то вам никогда не будет скучно наедине с собой

4. «Стал жить один, и это моя первая попытка приготовить рис»

5. Какой байкер без девушки?

6. Когда ты живешь один, то в твоей жизни все чаще появляется пицца. Ты сам становишься пиццей

7. «Я живу один, поэтому разбрасываю свои носки как и где захочу»

8. Главный плюс в том, чтобы быть одному, — можно не пачкать тарелки

9. Иногда поход в магазин выглядит удручающе

10. Набор одинокой женщины

11. Если есть собака, то ты уже не считаешься одиноким человеком

12. С котом тоже невозможно остаться в одиночестве

13. С такими трудностями приходится сталкиваться женщинам, в доме которых нет мужчины

14. А это проблема одиноких мужчин

15. «Я живу один, но я все равно третий в очереди в туалет»

16. Когда совсем одиноко — можно сделать руку из песка и подержать ее в своей руке

17. Или пойти в магазин и купить мужчину

«Вырасти парня».

18. В любом случае выход всегда можно найти

19. «Я на свадьбе своей сестры»

20. «Проснувшись, я увидел эти следы на себе. Кажется, мне было очень одиноко этой ночью»

Бонус: если вы одиноки и не знаете, как спланировать свой день

Художник Виктор Пивоваров в 1975 году создал «Проект биографии одинокого человека», в который также входит «Режим дня одинокого человека» и «Проект жилого помещения для одинокого человека».

А как вы считаете, быть одному — это одиночество или свобода?