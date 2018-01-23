20 забавных фотографий, которые показывают, что все мы чуть-чуть параноики

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В современном мире очень сложно не стать параноиком — видеонаблюдение в магазинах и на улицах, всевозможные гаджеты, которые наделили искусственным интеллектом, и социальные сети, которые уже способны заменить шпионские программы. Ни для кого не секрет, что смартфоны собирают информацию о своем владельце и знают о нем почти все — где работает, где живет, в какие заведения ходит и какие новости предпочитает, но иногда это пугает, не правда ли? Вот и AdMe.ru, надев шапочку из фольги, собрал 20 самых популярных приступов паранойи, которые знакомы почти каждому. В конце статьи вас ждет главное за последнее время доказательство тотальной слежки за всеми.

1. В его словах есть логика

2. Надеемся, что хоть камеры слежения не восстанут против нас

3. «Я не параноик... это что там скрипнуло в коридоре?»

4. «Мне кажется или эти дома делают вид, что не следят за мной?»

5. Мужчина в Калифорнии пытался убить паука и сжег всю квартиру. Понимаем, на его месте так поступил бы каждый.

6. И как мы только могли быть такими легкомысленными?!

7. Вот сейчас — другое дело! Когда тебе кто-то звонит с незнакомого номера:

8. Труднее найти того, кто так не делает

9. Фольга — спасение от всего, поверьте

10. В первую очередь нужно защитить самых близких

11. Каждому параноику знакомо — когда тебе дают странный совет, ты отшучиваешься, а потом делаешь это на всякий случай, пока никто не видит

12. Даже в собственном подъезде нельзя расслабляться

13. И лучше поставить решетки на окна. Даже если вы живете на 8-м этаже

14. Спасибо таким плакатам за то, что по пути на работу люди становятся параноиками и думают об этом весь день

15. «Моя коллекция жестких дисков с 2006 года»

16. «А все говорили, что я параноик!»

17. «Много лет ездил на машине и только недавно понял, что за мной постоянно наблюдают форсунки омывателя стекла. Как-то неприятно на душе»

18. Истинный параноик знает, что если все хорошо, значит, это все просто хорошо замаскировано

19. Найден идеальный парк для параноика с зеркалами заднего вида

20. Теперь у вас станет на одну паранойю больше. Не благодарите

Бонус: а вы заметили, что ваши смартфоны стали внимательно вас слушать?

Вам знакомы такие приступы паранойи? Поделитесь в комментариях... обещаем, мы не выдадим вас.