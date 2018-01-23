20 забавных фотографий, которые показывают, что все мы чуть-чуть параноики
В современном мире очень сложно не стать параноиком — видеонаблюдение в магазинах и на улицах, всевозможные гаджеты, которые наделили искусственным интеллектом, и социальные сети, которые уже способны заменить шпионские программы. Ни для кого не секрет, что смартфоны собирают информацию о своем владельце и знают о нем почти все — где работает, где живет, в какие заведения ходит и какие новости предпочитает, но иногда это пугает, не правда ли?
Вот и AdMe.ru, надев шапочку из фольги, собрал 20 самых популярных приступов паранойи, которые знакомы почти каждому. В конце статьи вас ждет главное за последнее время доказательство тотальной слежки за всеми.
1. В его словах есть логика
2. Надеемся, что хоть камеры слежения не восстанут против нас
3. «Я не параноик... это что там скрипнуло в коридоре?»
4. «Мне кажется или эти дома делают вид, что не следят за мной?»
5. Мужчина в Калифорнии пытался убить паука и сжег всю квартиру. Понимаем, на его месте так поступил бы каждый.
6. И как мы только могли быть такими легкомысленными?!
7. Вот сейчас — другое дело! Когда тебе кто-то звонит с незнакомого номера:
8. Труднее найти того, кто так не делает
9. Фольга — спасение от всего, поверьте
10. В первую очередь нужно защитить самых близких
11. Каждому параноику знакомо — когда тебе дают странный совет, ты отшучиваешься, а потом делаешь это на всякий случай, пока никто не видит
12. Даже в собственном подъезде нельзя расслабляться
13. И лучше поставить решетки на окна. Даже если вы живете на 8-м этаже
14. Спасибо таким плакатам за то, что по пути на работу люди становятся параноиками и думают об этом весь день
15. «Моя коллекция жестких дисков с 2006 года»
16. «А все говорили, что я параноик!»
17. «Много лет ездил на машине и только недавно понял, что за мной постоянно наблюдают форсунки омывателя стекла. Как-то неприятно на душе»
18. Истинный параноик знает, что если все хорошо, значит, это все просто хорошо замаскировано
19. Найден идеальный парк для параноика с зеркалами заднего вида
20. Теперь у вас станет на одну паранойю больше. Не благодарите
Бонус: а вы заметили, что ваши смартфоны стали внимательно вас слушать?
Вам знакомы такие приступы паранойи? Поделитесь в комментариях... обещаем, мы не выдадим вас.
Фото на превью AntonioGuillemF/depositphotos