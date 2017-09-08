20 фото, когда все хорошо начиналось, но потом что-то пошло не так

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«И так сойдет», — говорим мы себе, когда что-то долго делаем, а идеальный результат так и не наступает. Но некоторые люди, кажется, живут с таким девизом.

Мы в AdMe.ru нашли 20 фотографий, на которых градус несовершенства просто зашкаливает. Перфекционисты, держитесь!