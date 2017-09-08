20 фото, когда все хорошо начиналось, но потом что-то пошло не так
«И так сойдет», — говорим мы себе, когда что-то долго делаем, а идеальный результат так и не наступает. Но некоторые люди, кажется, живут с таким девизом.
Мы в AdMe.ru нашли 20 фотографий, на которых градус несовершенства просто зашкаливает. Перфекционисты, держитесь!
Где проросло, там и оставили
Я художник, я так вижу
Победители в номинации «Парковка года»
«Я справился!» — говорил упаковщик
Ну как такое возможно?
Квест: открой ящик, не передвигая духовку
Что-то пошло не так
Однажды в России
Вот, купил новую плиту
Не так страшен дизайнер, как его дизайн
Вас ожидает посылка. Осторожно, хрупкое!
Спасибо производителям ластиков за мое беззаботное детство
Водитель оставил посылку под дверной ручкой вот так, и мы оказались в ловушке в нашей квартире
Организация кухни от друга
Бунт в стане красных
Сломай систему! Порви шаблоны!
Действительно, какая разница?
Один, два, три... Попробуй найти
Только один вопрос: как?
Девочки налево, мальчики направо. Или наоборот?
Фото на превью kiaha/reddit, armafast/imgur