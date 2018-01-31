20 фотографий, как будто сделанных в параллельной вселенной

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Существование Мультивселенной является предметом споров как среди ученых, так и среди людей, далеких от науки. А вы не задавались вопросами — существуют ли еще миры, параллельные с нашим? А что будет, если когда-нибудь произойдет сбой? А есть ли среди нас путешественники из другой реальности?

После таких философских раздумий AdMe.ru собрал 20 пользовательских фотографий, на которых изображены очень странные вещи. Конечно, всему можно найти объяснение, но почему бы не дать волю своей фантазии? А в конце статьи вы увидите мир, в котором хотел бы жить каждый.

1. Когда миру не хватает мощности, он вынужден уменьшать настройки графики

2. В параллельной вселенной законы привлекательности совсем другие

3. Когда ты один выполняешь работу за весь отдел. Но это знакомо многим и в нашей реальности

4. В электронном мире найден человек с бумажной книгой!

5. В этом мире можно восстановить силы в 2 раза быстрее

6. А это очень комфортное измерение: слева — весна, справа — зима

7. А чему вы удивляетесь? Век технологий!

8. Никогда не видели, как обмениваются подарками мосты?

9. Уточка выросла из ванны

10. Вот она — дверь в другую реальность

11. Гибкий дом: никогда не знаешь, где сегодня окажется твоя входная дверь

12. Пробник в магазине инструментов

13. Вот настоящие 3D-технологии, а не то, что вы у себя там смотрите в очках виртуальной реальности

14. У кого-то завтрак начинается с жареных яиц пингвинов

15. Мама говорила в детстве: «Не вертись!», вот и последствия

16. Да, это кнопка от того лифта. Лифтом пользуются только самые быстрые, которые успевают его вызвать и добежать

17. Дверь в кабинет педиатра. Или он скрывается от своих маленьких посетителей, или посетители не такие уж и маленькие

18. Кто виноват — мода или разрыв пространственно-временного континуума?

19. Лаброзавр

20. Кот, который не умеет сидеть как нормальный кот. Вот ты и выдал себя!

Бонус: измерение, в котором идеально все

А как вы думаете, стоит ли искать в этих фотографиях тайный смысл или нужно пойти отдохнуть, и все пройдет? Поделитесь в комментариях вашими историями о самых странных вещах, которые вам встречались в жизни!