20+ фотографий, которые доказывают, что у любого предмета есть душа

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Одна из самых популярных цитат Ницше звучит так: «Если долго всматриваться в бездну — бездна начнет всматриваться в тебя». Редакция AdMe.ru открыла для себя новый смысл этих слов и собрала 28 неодушевленных предметов, при взгляде на которые растет уверенность в том, что каждая из окружающих нас мелочей имеет свою душу.

1. Кажется, пюре сегодня отменяется

2. «Что я наделал?!»

3. «Как ты мог?!»

4. Замерзший бинокль выглядит невероятно мило

5. Улыбка во все 18 зубов

6. Но и с одним зубом можно быть очаровательным

7. Эти камни могут подбодрить даже в самый неудачный день

8. Жизнерадостные щипчики для ногтей

9. Неожиданный помощник на кухне

10. Желудь Боба Марли

11. «Мой глаз!»

12. Вы тоже видите льва?

13. Похоже, чемодан немного устал от поездок

14. «Он у меня за спиной?!»

15. Дружелюбная люстра

16. Счастливый кофейный стаканчик

17. Все будет хорошо, не грусти!

18. Когда понял, что проспал

19. А потом осознал, что сегодня выходной

20. В неодушевленном мире тоже есть свои пришельцы

21. Семейное фото зубных щеток

22. Руки вверх!

23. Такое ощущение, что если долго смотреть на это кресло, то можно получить мудрый совет

24. Блин с корицей превратился в элегантного мужчину с трубкой

25. Так выглядит сожаление по поводу окончания новогодних праздников

26. Этот Mini Cooper тоже не в восторге от начала трудовых будней

27. Страшно представить, что творится на экране

28. Кажется, это самая невозможная встреча из всех, которые только можно представить

А вы когда-нибудь замечали подобные вещи? Делитесь в комментариях!