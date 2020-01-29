20 досадных проколов, которые проморгали маркетологи, зато приметили посетители

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Как часто вы проверяете чеки из магазинов? А вчитываетесь в вывески или описания товаров? Если делать это чаще, то можно гарантированно продлить себе жизнь. Ведь, как мы знаем, именно этому и способствует смех.

Мы в AdMe.ru надорвали животы, пока смотрели на эти 20 досадных и курьезных оплошностей в сервисе разных компаний.

1. Кажется, Леша забыл

2. Хочется купить только ради названия

3. «На случай, если рукой не справляешься»

4. «Теперь тоже хочу штамп со своим именем»

5. Интересно, что за напиток такой

6. Татьяна знает толк в саморекламе

7. Лучше бы для радости

8. «Интересный обслуживающий персонал»

9. Как любопытно иногда почитать состав

10. Главное — вежливость

11. Ох уж эти сокращения

12. «Похоже, мой йогурт что-то задумал»

13. «Да это же гениально»

14. «Сидели с женой в кафешке в парке. По итогу обнаружили в заказе мужчину! Бесплатно»

15. «Да что вы знаете о нейминге»

16. «Когда QR-код на стероидах»

17. «Мало что может испугать так, как неожиданное осознание, что на тебя натравливают репу»

18. «У меня были странные чувства, когда я забыл прочитать первую строчку»

19. «Не знаю, настолько ли все плохо на этой заправке, может, кассир так шутит»

20. Когда забыли замести следы

А у вас есть такие примеры? Или никогда не замечали подобного?