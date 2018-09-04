20+ доказательств того, что реальности плевать на ваши ожидания (С тортом особенно феерично)

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Наши ожидания часто не оправдываются хотя бы потому, что многие вещи в жизни зависят не исключительно от нас. При этом всем людям свойственно ошибаться, хотя многие из них и правда пытаются сделать как надо. А что из этого получается, смотрите сами.

AdMe.ru собрал снимки людей, которым реальность дала под дых.

1. Вы серьезно?

2. «Заказал кольцо по интернету»

3. Я производитель, я так вижу

4. Ошибочка вышла

5. Когда приехал специально, чтобы увидеть скалы

6. Р — разочарование

7. «Моя жена попыталась сделать торт в виде стейка»

8. Ну почти так же, как на упаковке

9. «У меня были не слишком большие ожидания, но и они не оправдались»

10. Про шрам вообще забыли

11. Свинка Пеппа видела и лучшие дни

12. Что с Халком?

13. «Я просто попыталась испечь печенье»

14. Ну не обманули, котлета же есть

15. Достаточно близко к оригиналу

16. Неудачная покупка

17. «Мои кулинарные таланты оставляют желать лучшего»

18. Маша уже не та

19. Они пытались

20. «Сверху — керамическая птичка, которую мама купила в Германии. Снизу — моя попытка сделать такую же»

21. Что-то пошло не так

22. «Теперь я выгляжу как священник»

23. «И за это я отдал свои деньги»

24. Очень странный Кот в сапогах

Были ли у вас в жизни случаи, когда реальность совсем не оправдала ожидания? Расскажите нам в комментариях.