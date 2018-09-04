20+ доказательств того, что реальности плевать на ваши ожидания (С тортом особенно феерично)
Наши ожидания часто не оправдываются хотя бы потому, что многие вещи в жизни зависят не исключительно от нас. При этом всем людям свойственно ошибаться, хотя многие из них и правда пытаются сделать как надо. А что из этого получается, смотрите сами.
AdMe.ru собрал снимки людей, которым реальность дала под дых.
1. Вы серьезно?
2. «Заказал кольцо по интернету»
3. Я производитель, я так вижу
4. Ошибочка вышла
5. Когда приехал специально, чтобы увидеть скалы
6. Р — разочарование
7. «Моя жена попыталась сделать торт в виде стейка»
8. Ну почти так же, как на упаковке
9. «У меня были не слишком большие ожидания, но и они не оправдались»
10. Про шрам вообще забыли
11. Свинка Пеппа видела и лучшие дни
12. Что с Халком?
13. «Я просто попыталась испечь печенье»
14. Ну не обманули, котлета же есть
15. Достаточно близко к оригиналу
16. Неудачная покупка
17. «Мои кулинарные таланты оставляют желать лучшего»
18. Маша уже не та
19. Они пытались
20. «Сверху — керамическая птичка, которую мама купила в Германии. Снизу — моя попытка сделать такую же»
21. Что-то пошло не так
22. «Теперь я выгляжу как священник»
23. «И за это я отдал свои деньги»
24. Очень странный Кот в сапогах
Были ли у вас в жизни случаи, когда реальность совсем не оправдала ожидания? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью erinflah1 / reddit