20 фотографий, которые показывают, чем отличается празднование женского дня рождения от мужского

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Мы не раз убеждались в том, что мужчины и женщины с разных планет. Но одно из главных отличий — отношение к собственному дню рождения. И если сильную половину человечества в этот день крайне тяжело расстроить, то милых дам способен вывести из равновесия любой пустяк, особенно напоминание о возрасте и подарок, который кажется крутым только тому, кто его подарил. Предлагаем найти главные отличия в отношении к этому празднику. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, как правильно организовать похороны своей молодости.

AdMe.ru напоминает: возраст лишь количество кругов, которые вы совершили вокруг Солнца, и не надо слишком серьезно к нему относиться.

1. «Заказал торт для жены на ее день рождения»

2. Мужчины же не привыкли стесняться своего возраста

3. «Мы плавали с дельфинами, и моя жена была в ужасе. На ее день рождения я подарил ей это. Похоже, она не в восторге от подарка»

4. «Получил потрясающий подарок от любимой жены. Мальчик, 29 лет»

5. Коллеги устроили сюрприз

6. «Сегодня мне 40, и я не взял с собой обычные бокалы в поездку, поэтому пью шампанское из этого стакана»

7. «Похоже, жену не впечатлил мой подарок»

8. «В свой день рождения я получил на работе костюм йети. Я счастлив!»

9. Идеальный вариант для празднования женского дня рождения

10. А так выглядит идеальный мужской праздничный стол

11. «Сделала татуировку на день рождения»

12. «Сделал татуировку на день рождения»

13. Так выглядят девушки на свое 20-летие

14. Мужчины же не особо меняются со своего первого дня рождения

«1 месяц». «31 год».

15. Большинство женщин предпочитают праздновать в домашней обстановке

16. А мужчины любят посидеть за настольными играми

17. Одиночество мужчин не пугает, и они могут провести этот день в своей компании

18. Такой торт способен взбодрить любого мужчину

19. А вот женщин напугать не так-то просто

20. Но помните: в Дании все равны. Если вам исполнилось 25 и вы не связали свою жизнь узами брака, то вас обсыпят корицей с головы до ног

So this is what happens when you turn 25 in Denmark ....

Cinnamon hell .... pic.twitter.com/eWavBCDWAv — Krumme (@H1krumme) December 8, 2017

Бонус: похороны своей молодости

Мила Блатова (Mila Blatova) решила оригинально «попрощаться» с молодостью и устроила стильные похороны. На самом деле девушку расстраивает отношение многих женщин к своему возрасту. Она считает, что веселиться и брать от жизни все никогда не поздно. Мила, будучи оптимисткой, после поминальной фотосессии отправилась отмечать с друзьями свое 30-летие, совместив его с Днем святого Патрика. Она уверена: после «смерти» ее молодости впереди ждет еще много новых приключений, путешествий и веселья.

А как вы празднуете свой день рождения?