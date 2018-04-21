20 фотографий, которые показывают, чем отличается празднование женского дня рождения от мужского
Мы не раз убеждались в том, что мужчины и женщины с разных планет. Но одно из главных отличий — отношение к собственному дню рождения. И если сильную половину человечества в этот день крайне тяжело расстроить, то милых дам способен вывести из равновесия любой пустяк, особенно напоминание о возрасте и подарок, который кажется крутым только тому, кто его подарил. Предлагаем найти главные отличия в отношении к этому празднику. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, как правильно организовать похороны своей молодости.
AdMe.ru напоминает: возраст лишь количество кругов, которые вы совершили вокруг Солнца, и не надо слишком серьезно к нему относиться.
1. «Заказал торт для жены на ее день рождения»
2. Мужчины же не привыкли стесняться своего возраста
3. «Мы плавали с дельфинами, и моя жена была в ужасе. На ее день рождения я подарил ей это. Похоже, она не в восторге от подарка»
4. «Получил потрясающий подарок от любимой жены. Мальчик, 29 лет»
5. Коллеги устроили сюрприз
6. «Сегодня мне 40, и я не взял с собой обычные бокалы в поездку, поэтому пью шампанское из этого стакана»
7. «Похоже, жену не впечатлил мой подарок»
8. «В свой день рождения я получил на работе костюм йети. Я счастлив!»
9. Идеальный вариант для празднования женского дня рождения
10. А так выглядит идеальный мужской праздничный стол
11. «Сделала татуировку на день рождения»
12. «Сделал татуировку на день рождения»
13. Так выглядят девушки на свое 20-летие
14. Мужчины же не особо меняются со своего первого дня рождения
«1 месяц». «31 год».
15. Большинство женщин предпочитают праздновать в домашней обстановке
16. А мужчины любят посидеть за настольными играми
17. Одиночество мужчин не пугает, и они могут провести этот день в своей компании
18. Такой торт способен взбодрить любого мужчину
19. А вот женщин напугать не так-то просто
20. Но помните: в Дании все равны. Если вам исполнилось 25 и вы не связали свою жизнь узами брака, то вас обсыпят корицей с головы до ног
So this is what happens when you turn 25 in Denmark ....— Krumme (@H1krumme) December 8, 2017
Cinnamon hell .... pic.twitter.com/eWavBCDWAv
Бонус: похороны своей молодости
Мила Блатова (Mila Blatova) решила оригинально «попрощаться» с молодостью и устроила стильные похороны. На самом деле девушку расстраивает отношение многих женщин к своему возрасту. Она считает, что веселиться и брать от жизни все никогда не поздно. Мила, будучи оптимисткой, после поминальной фотосессии отправилась отмечать с друзьями свое 30-летие, совместив его с Днем святого Патрика. Она уверена: после «смерти» ее молодости впереди ждет еще много новых приключений, путешествий и веселья.
А как вы празднуете свой день рождения?
Фото на превью BalanarNL/pikabu