20+ человек рассказали истории из своей жизни, которые звучат как чья-то безумная выдумка

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В жизни иногда происходят настолько странные события, что невольно чувствуешь себя героем какого-то дурацкого фильма. Вот и интернет-пользователи недавно поделились невероятными случаями, произошедшими с ними в действительности. Они все звучат как чистой воды выдумка, но мы считаем, что авторы нас не обманывают: историю про перепутанные церкви или про спасение от медведя с помощью детского велосипеда нарочно не выдумаешь.

Мы в AdMe.ru уверены, что еще и не такое могло произойти, ведь жизнь иногда бывает покруче любого кино.

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Нам до сих пор интересно, кто расстроился больше: парень, продинамивший Тома Круза, или сам Том Круз?

А как вам кажется, какая история звучит наиболее правдоподобно? Или, может, с вами случалось что-то еще более необычное, чем с героями этих историй?