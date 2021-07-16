20 человек, которых впечатлил товар на картинке, но жестоко обломала реальность

Товар на упаковке или картинки на сайте всегда выглядят привлекательно, и обычно покупки оправдывают наши ожидания. Но случаются и казусы: мы получаем вещи, которые не имеют ничего общего с тем, что мы планировали увидеть.

Но даже в таких ситуациях, когда купленный товар заставляет людей навсегда добавить продавца в черный список, они находят в себе силы отнестись к этому с иронией. Мы в AdMe.ru тоже считаем, что не стоит зацикливаться на негативе, и вместе с покупателями из соцсетей улыбаемся нерадивости производителей.

1. «В магазине они выглядели совсем иначе... Теперь ясно, почему они были в корзине для распродаж»

2. «Заказал это для моего 4-летнего ребенка с аутизмом, чтобы воссоздать его любимую заставку Columbia Pictures»

3. «На „Лето“ я смотрю без оптимизма»

Summer — «лето».

4. «Теперь „еще больше хруста“?»

5. «Платье, которое я заказала, и то, что пришло через месяц»

6. Тортик очень отдаленно напоминает оригинал

7. «Хлопья ужасно разочаровали меня»

8. Кондитер вдохновлялся Пизанской башней

9. «В общем, заказала я стул в комнату...»

10. «В жизни больше не закажу ничего в инстаграме»

11. «Не так уж и дорого, но все равно обидно»

12. «Теперь я официально член клуба „Что я заказала и что получила“»

13. Кондитеру стоило остановиться на тушке павлина

14. «Я напоминаю краба»

15. Девушка заказала кексы ко дню рождения

16. «Нашла эту фотку на телефоне и снова смеюсь: что заказала и что получила»

17. «Фруктовый лед в виде Губки Боба. Слава богу, я взрослый человек. Это мороженое из ночных кошмаров! Вы только посмотрите на его лицо»

18. «Я не ожидал многого, но думал, будет лучше»

19. Выглядит неудовлетворительно

20. «Пожилые родители заказали картинку слева у „художника“ из инстаграма, который заблокировал их после доставки»