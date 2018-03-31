20 человек, которые вывели лень на новый уровень
Периодические приступы лени испытывает каждый из нас: иногда так хочется весь день проваляться под одеялом и не совершать никаких прогулок дальше собственной кухни. Но в каждом деле есть профессионалы, которые оставляют остальных далеко позади. И герои нашей подборки — именно такие люди, не испытывающие ни малейшего желания бороться с упаковками и совершать лишние телодвижения.
AdMe.ru предлагает взглянуть на 20 фотографий, которые поднимут вам настроение и убедят, что ваш уровень лени вполне нормальный.
1. Зачем мучиться с упаковкой, если и так все прекрасно работает?
2. Неизвестно еще, насколько удобным окажется сам стул, так зачем рисковать?
3. В ближайшее время можно не бояться, что туалетная бумага закончится в самый неподходящий момент
4. Когда лень искать миксер
5. «Папа купил прищепки для пакетов и не стал особо заморачиваться»
6. «Моя собака знает, что я очень ленивая, и поэтому приносит фрисби в окно моей спальни»
7. Упаковка — это то, с чем ленивые люди даже не пытаются разобраться
8. Когда просто лень выбросить старые телевизоры
9. Основное правило ленивого человека — игнорировать любую упаковку
10. Лайфхак от мастеров лени
11. «Мне лень покупать новые шлепанцы»
12. Никакие обстоятельства не заставят ленивого человека взять в руки губку и вымыть посуду
13. Таксисты знают все о ленивых людях
14. Когда кот хочет гулять, а ты нет
15. Даже у такой шикарной машины может быть ленивый хозяин
16. «Мне было лень сходить за прищепкой, поэтому сейчас я смотрю на свою футболку, которую унесло ветром»
17. Когда ты уже заранее знаешь, что тебе будет лень носить корзину
18. Студенты очень любят пиццу и очень не любят выкидывать коробки
19. Умные часы удивляются уже такому результату
20. Абсолютный фаворит этой подборки
А до чего доводила лень вас? Расскажите в комментариях!
Фото на превью meteorolog12/pikabu