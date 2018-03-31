20 человек, которые вывели лень на новый уровень

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Периодические приступы лени испытывает каждый из нас: иногда так хочется весь день проваляться под одеялом и не совершать никаких прогулок дальше собственной кухни. Но в каждом деле есть профессионалы, которые оставляют остальных далеко позади. И герои нашей подборки — именно такие люди, не испытывающие ни малейшего желания бороться с упаковками и совершать лишние телодвижения.

AdMe.ru предлагает взглянуть на 20 фотографий, которые поднимут вам настроение и убедят, что ваш уровень лени вполне нормальный.

1. Зачем мучиться с упаковкой, если и так все прекрасно работает?

2. Неизвестно еще, насколько удобным окажется сам стул, так зачем рисковать?

3. В ближайшее время можно не бояться, что туалетная бумага закончится в самый неподходящий момент

4. Когда лень искать миксер

5. «Папа купил прищепки для пакетов и не стал особо заморачиваться»

6. «Моя собака знает, что я очень ленивая, и поэтому приносит фрисби в окно моей спальни»

7. Упаковка — это то, с чем ленивые люди даже не пытаются разобраться

8. Когда просто лень выбросить старые телевизоры

9. Основное правило ленивого человека — игнорировать любую упаковку

10. Лайфхак от мастеров лени

11. «Мне лень покупать новые шлепанцы»

12. Никакие обстоятельства не заставят ленивого человека взять в руки губку и вымыть посуду

13. Таксисты знают все о ленивых людях

14. Когда кот хочет гулять, а ты нет

15. Даже у такой шикарной машины может быть ленивый хозяин

16. «Мне было лень сходить за прищепкой, поэтому сейчас я смотрю на свою футболку, которую унесло ветром»

17. Когда ты уже заранее знаешь, что тебе будет лень носить корзину

18. Студенты очень любят пиццу и очень не любят выкидывать коробки

19. Умные часы удивляются уже такому результату

20. Абсолютный фаворит этой подборки

А до чего доводила лень вас? Расскажите в комментариях!