20 человек, которые просто хотели купить крутую вещь, но были жестко разочарованы

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Покупая товар онлайн, мы рискуем: вдруг картинка не совпадет с реальностью. В офлайн-магазине рискуем не меньше: нас может разочаровать то, что мы найдем внутри упаковки с красивым рисунком. Такие нестыковки вызывают недоумение, раздражение, иногда — желание рассказать о горе-продавцах всему интернету.

AdMe.ru собрал фото покупок, которые заставят лишний раз задуматься перед тем, как нажать кнопку «Оформить заказ». Перед оплатой нужно быть начеку: попросить фото реального товара, уточнить размер понравившейся вещи, а если мы покупаем что-то в офлайн-магазине — с осторожностью отнестись к яркой, красивой упаковке.

«Вот что я заказал, и вот что она получила»

«Мой приятель заказал эту подушку для дочки»

Приходишь в кинотеатр, покупаешь конфетки — а внутри коробки пачка M&M’s обычного размера по цене большой

Интересно, продавец ошибся или надеялся, что никто не увидит разницу?

«Заказала полноразмерную шляпу для человека»

«Жена купила мне пижаму Cookie Monster на Рождество»

Слева — ожидание, справа — реальность

Сковородка, которую можно использовать только как сувенир

Когда платишь за одеяло, а приезжает плед, больше похожий на товарный образец

Покупая гладильную доску в интернете, стоит лишний раз проверить размеры

Заказал подголовник кровати на Amazon — получил постер с подголовником кровати

На этом пакистанском платье есть водяной знак Shutterstock

«Купил поло, принес домой, присмотрелся, а на логотипе мужчина везет лошадь»

«Мой дядя купил барбекю за $ 50 и собирался на нем готовить»

Это определенно не ковер, а мини-коврик

«Коллега заказала зеркало на eBay, и вот что она получила»

Купил 50 зажигалок — приехало 50 упаковок спичек

«Они отлично выглядели в интернете, пока я не получил мой заказ»

«Amazon, я заслуживаю объяснений: вот что я заказала, а вот что получила»

«Заметка для себя: проверять размеры абсолютно каждой вещи перед тем, как купить»

У вас есть проверенные способы, чтобы избежать разочарований при покупке? Поделитесь ими с нами!