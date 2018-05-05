20 человек, которые просто хотели купить крутую вещь, но были жестко разочарованы
Покупая товар онлайн, мы рискуем: вдруг картинка не совпадет с реальностью. В офлайн-магазине рискуем не меньше: нас может разочаровать то, что мы найдем внутри упаковки с красивым рисунком. Такие нестыковки вызывают недоумение, раздражение, иногда — желание рассказать о горе-продавцах всему интернету.
AdMe.ru собрал фото покупок, которые заставят лишний раз задуматься перед тем, как нажать кнопку «Оформить заказ». Перед оплатой нужно быть начеку: попросить фото реального товара, уточнить размер понравившейся вещи, а если мы покупаем что-то в офлайн-магазине — с осторожностью отнестись к яркой, красивой упаковке.
«Вот что я заказал, и вот что она получила»
«Мой приятель заказал эту подушку для дочки»
Приходишь в кинотеатр, покупаешь конфетки — а внутри коробки пачка M&M’s обычного размера по цене большой
Интересно, продавец ошибся или надеялся, что никто не увидит разницу?
«Заказала полноразмерную шляпу для человека»
«Жена купила мне пижаму Cookie Monster на Рождество»
Слева — ожидание, справа — реальность
Сковородка, которую можно использовать только как сувенир
Когда платишь за одеяло, а приезжает плед, больше похожий на товарный образец
Покупая гладильную доску в интернете, стоит лишний раз проверить размеры
Заказал подголовник кровати на Amazon — получил постер с подголовником кровати
На этом пакистанском платье есть водяной знак Shutterstock
«Купил поло, принес домой, присмотрелся, а на логотипе мужчина везет лошадь»
«Мой дядя купил барбекю за $ 50 и собирался на нем готовить»
Это определенно не ковер, а мини-коврик
«Коллега заказала зеркало на eBay, и вот что она получила»
Купил 50 зажигалок — приехало 50 упаковок спичек
«Они отлично выглядели в интернете, пока я не получил мой заказ»
«Amazon, я заслуживаю объяснений: вот что я заказала, а вот что получила»
«Заметка для себя: проверять размеры абсолютно каждой вещи перед тем, как купить»
У вас есть проверенные способы, чтобы избежать разочарований при покупке? Поделитесь ими с нами!
Фото на превью PuleMafereka / Twitter