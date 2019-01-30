20+ человек, которые познали обратную сторону онлайн-шопинга

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Заказывать вещи в интернете удобно: нет очередей, высоких цен... и никаких гарантий, что вы получите именно то, за что платили. А иногда в посылке оказываются вещи, которые вы бы не надели и за $ 1 млн.

Редакцию AdMe.ru впечатлили покупки, которыми незадачливые покупатели делятся в интернете. Теперь ваша очередь испытать всю гамму эмоций.

Японская маска для лица. Это должна была быть горилла

«Образец картины на сайте и то, что я получил на самом деле»

«Это что, AirPods в комплекте с моим новым iPhone 8? Хотя нет, подождите...»

«Я заказал несколько акустических звуковых панелей — и вот что получил»

«Вот почему я ничего не покупаю онлайн»

«Я могу ошибаться, но, кажется, они отправили мне не совсем тот заказ...»

Когда нужен был большой размер — и магазин выполнил твою просьбу. Даже перевыполнил

«Теперь я знаю, куда девать свои старые кроссы»

Выглядит так, будто она украла чужие штаны, но они оказались великоваты

«Эти серьги-акулы я купила для подруги на Рождество»

Выглядят так, будто их сшили из материала для парашютов

Видимо, девушка на футболке исчезла в процессе доставки

«Авокадо, которое мне прислали, выглядит немного безумным»

«Моя жена купила чугунную сковороду в интернет-магазине»

Кажется, в интернете одежду покупают только люди, которые ее ненавидят

Такие же кошмарные костюмы мы в детстве шили для кукол

Заказывая онлайн, порой рискуешь получить половую тряпку вместо платья

«Кто-нибудь знает, где я могу заказать маленький нож и фрукты, которые подойдут к новому точильному камню?»

Когда вы с производителем совсем по-разному понимаете размерный ряд

Выглядит хоть и не так эффектно, но даже мягче

«Мой приятель заказал эту подушку для своей дочери»

«Мама неудачно заказала кровать для пса. Но он все равно благодарен»

А вы можете похвастаться покупками из интернета, которые вызывали смех сквозь слезы?