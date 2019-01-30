20+ человек, которые познали обратную сторону онлайн-шопинга
Заказывать вещи в интернете удобно: нет очередей, высоких цен... и никаких гарантий, что вы получите именно то, за что платили. А иногда в посылке оказываются вещи, которые вы бы не надели и за $ 1 млн.
Редакцию AdMe.ru впечатлили покупки, которыми незадачливые покупатели делятся в интернете. Теперь ваша очередь испытать всю гамму эмоций.
Японская маска для лица. Это должна была быть горилла
«Образец картины на сайте и то, что я получил на самом деле»
«Это что, AirPods в комплекте с моим новым iPhone 8? Хотя нет, подождите...»
«Я заказал несколько акустических звуковых панелей — и вот что получил»
«Вот почему я ничего не покупаю онлайн»
«Я могу ошибаться, но, кажется, они отправили мне не совсем тот заказ...»
Когда нужен был большой размер — и магазин выполнил твою просьбу. Даже перевыполнил
«Теперь я знаю, куда девать свои старые кроссы»
Выглядит так, будто она украла чужие штаны, но они оказались великоваты
«Эти серьги-акулы я купила для подруги на Рождество»
Выглядят так, будто их сшили из материала для парашютов
Видимо, девушка на футболке исчезла в процессе доставки
«Авокадо, которое мне прислали, выглядит немного безумным»
«Моя жена купила чугунную сковороду в интернет-магазине»
Кажется, в интернете одежду покупают только люди, которые ее ненавидят
Такие же кошмарные костюмы мы в детстве шили для кукол
Заказывая онлайн, порой рискуешь получить половую тряпку вместо платья
«Кто-нибудь знает, где я могу заказать маленький нож и фрукты, которые подойдут к новому точильному камню?»
Когда вы с производителем совсем по-разному понимаете размерный ряд
Выглядит хоть и не так эффектно, но даже мягче
«Мой приятель заказал эту подушку для своей дочери»
«Мама неудачно заказала кровать для пса. Но он все равно благодарен»
А вы можете похвастаться покупками из интернета, которые вызывали смех сквозь слезы?
Фото на превью melissaar_ / twitter