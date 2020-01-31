20 человек, которые на своей шкуре прочувствовали, как работает карма

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Месть или даже мысли о ней активируют в мозге центр удовольствия. Вот поэтому мы порой не можем простить обидчика и прокручиваем в голове способы поквитаться с ним. Однако некоторые переходят от мыслей к действиям и разворачивают маленькую, но самую настоящую войну. А иногда людям даже не приходится мстить: за них все решает случай.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что рано или поздно карма настигнет каждого. И вот 20 красноречивых доказательств этому.

1. «Недавно кто-то разбил окно и обокрал мою машину. Но он случайно оставил свой бумажник, который я и передал копам»

2. «Я умолял соседа утихомирить собак, которые лают по ночам. Что ж, сегодня я получил несколько посылок и завтра с утра пораньше буду мстить»

3. Кажется, это даже слишком жестоко

4. «Недавно друг обернул пленкой мою машину. Вот мой ответ ему»

5. «Муж был сердит на меня этим утром и заправил только свою половину кровати. Уровень мелочности зашкаливает»

6. Когда у кармы изощренное чувство юмора

7. «Когда задолбала реклама»

8. «Пока я был на тренировке, кто-то стукнул мою машину и уехал. Но он кое-что забыл»

9. К лету начальница еще спасибо скажет

10. Месть мусоровоза страшнее, чем мы могли представить

11. «В прошлом году на 14 февраля я отвез свою семью на завтрак с утра пораньше. В этом году они отомстили: я лег только в 2 ночи, а в 5:30 меня разбудили и потащили в кафе»

12. Да что вы знаете о женской мести

13. У этого осла отличное чувство юмора

14. «У меня украли велосипед. Вскоре я увидела его на сайте объявлений и встретилась с „продавцом“. Угадайте, что я сделала. Да, я украла свой велосипед обратно»

15. Изысканный способ поставить обидчиков на место

16. Такой урок этот водитель точно усвоит

17. «Соседи постоянно бросают окурки на улицу. Мне надоело, что собаки едят их, а дети играют с ними. Так что я решил вернуть окурки владельцам»

«Вы кое-что обронили».

18. Месть сладка, особенно если готовил ее 8 лет

19. «Мой брат подарил мне коробку от iPad mini. Вот мой ответ»

20. «На прошлой неделе я развелся. Суд обязал мою жену выплатить мне $ 50, и вот как она это сделала»

У вас были случаи, когда карма сработала идеально?