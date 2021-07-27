20 человек, которые ляпнули не подумав и оконфузились на глазах у всех

Кому из нас не доводилось попадать в неловкое положение, так что хотелось сбежать на край света на ПМЖ? Вроде бы думал сказать одно, а вышло нечто прямо противоположное. Или вопрос не так расслышал, но вместо того чтобы переспросить, почему-то начал отвечать и нести не пойми что. Впрочем, результаты таких диалогов только на первый взгляд кажутся постыдными, а потом понимаешь весь их комизм и начинаешь рассказывать о них всем.

Мы в AdMe.ru и сами не раз попадали в такие конфузные ситуации, поэтому с эмпатией относимся к пользователям, которые поделились своими историями в тематическом треде на Reddit.

*** Сидела у стоматолога. Он попросил меня сжать зубы, чтобы посмотреть прикус. Потом мне показалось, что он спросил: «Что-нибудь болит?» Я ответила: «Нет», не разжимая зубы. Врач и гигиенист недоуменно переглянулись. Я попросила стоматолога повторить, что он сказал. Оказалось, на самом деле он просил меня открыть рот, а я, получается, отказалась. Мне было так стыдно! © molly_203 / Reddit *** У меня тоже был недавно опыт общения с дантистом. Из-за шума машины, отсасывающей слюну, я не мог отчетливо слышать врача. Мне показалось, что она спросила меня, в порядке ли я, и я ответил «да», поднимая и опуская брови и не двигаясь с места. Оказалось, она сказала: «Повернись немного в сторону». Ржу не могу. © Successful-End-5668 / Reddit

Ко мне подошел парень и сказал: «Привет, могу я задать вам пару вопросов?» А я ответил: «Извините, у меня их нет». © LickTheSpoon69 / Reddit *** Это был мой день рождения. На улице становилось холодно, поэтому я объявил всем, что иду внутрь, чтобы надеть «штаны с длинным рукавом». © canadalicious / Reddit *** Ехала в автобусе. Сидела у прохода, место у окна рядом со мной пустовало. Подошла женщина и вроде бы спросила, сидит ли там кто-нибудь. Я сказала: «Нет». Она посмотрела на меня так, будто у меня три головы, и повторила свой вопрос: оказывается, она просила меня подвинуться, чтобы она могла сесть. Я не могла перестать извиняться. © siamesecat1935 / Reddit

Я работал в супермаркете, и кто-то спросил меня, где туалет, а я ответил: «Мы не продаем туалеты». Все еще съеживаюсь, вспоминая это. © Painfully_inadequate / Reddit *** Я был кассиром в круглосуточном магазине и работал в ночную смену. От нас требовалось сразу же здороваться с клиентами, когда они заходили внутрь. И я иногда здоровался, когда они выходили из туалета. Каждый раз чувствовал себя идиотом. © Mjdizzle / Reddit *** Летел на самолете, у меня был жуткий недосып. Когда вышел, понял, что забыл очки. Попросил очень любезную стюардессу пойти проверить мое место и попытаться их найти. Пока ее не было, я дотронулся до лица и нащупал очки. Когда она вернулась, я не нашел ничего лучше, чем начать извиняться изо вех сил. © liam-itchy-dad / Reddit

На прогулке залюбовалась милой собачкой. Хотела спросить, что это за порода, но мозг отказался работать, и вместо этого я ляпнула: «Какой марки ваша собака?» Поразились и владелец, и я сама. © factchecker8515 / Reddit *** Во время медового месяца на Гавайях я спросила мужа:

— Если есть мост на Аляску, почему нет моста на Гавайи?

— ​​Но моста на Аляску нет.

— Тогда как люди туда ездят?

— «Мост» на Аляску — это Канада. © HellfireMe / Reddit *** «В каком месяце апрель?» — я не спал пару дней и пытался понять, какая сегодня дата. © Starfall_5 / Reddit *** Однажды я был на барбекю, ко мне подошла девушка и сказала: «Боже мой, у тебя шикарные вены!» Я был немного сбит с толку, пока она не объяснила, что она студентка-медик, поэтому у нее «одни вены на уме». © Superdunez / Reddit

У моей дочери проблемы с чувствительностью рук, и она терпеть не может ощущение после душа, когда сморщивается кожа на пальцах. Поэтому она всегда надевает перчатки. Однажды дочь вышла из душа и сказала: «У меня странные ощущения в ногах. Вот было бы круто, если бы были перчатки для... О, подожди, носки!» Ей тогда было 16 лет. © JordisTheSwordMaiden / Reddit *** В прошлую пятницу после долгого и тяжелого дня я пытался вернуть вещь в магазин. Кассир: «Мне понадобится ваше имя».

Я: «Нет, спасибо». © BetterthanMew / Reddit *** Кассир в продуктовом что-то мне сказала. Я предположил, что она спрашивает, нужен ли мне чек. Я автоматически ответил: «Нет, спасибо». Оказалось, она пожелала мне хорошего дня. То есть милая дама посоветовала мне хорошо провести день, а я ответил: «Нет, спасибо». © JillAteJack / Reddit *** Я работал в Burger King. Было 22:00, я мыл пол и писал друзьям, предлагая встретиться в Starbucks в выходные. Пока я это делал, моя гарнитура щелкнула, уведомив, что подъехал покупатель, и я на автомате сказал в гарнитуру: «Добро пожаловать в Starbucks! Чем я могу вам помочь?» © Brewmentationator / Reddit

У меня в группе в детском саду были близнецы, и однажды на их дне рождения я сказал одному из них: «У твоего брата такая классная вечеринка! Надеюсь, у тебя будет не хуже». Он ответил: «Ага, вот эта самая».

В 4 года я был не очень смышленым ребенком. © Summery_Captain / Reddit *** Пару месяцев назад я встал и как обычно поехал на работу. Позже девушка написала мне из дома и спросила, не оставила ли она в моей машине солнцезащитные очки. Я сказал, что не знаю, но она может взять запасной ключ и пойти проверить. В мою машину. На которой я уехал на работу. © Devonai / Reddit *** Много лет назад я написал своему двоюродному брату: «Я нигде не могу найти свой телефон». Тот самый телефон, с которого я ему писал. © Traditional_Flan_210 / Reddit *** На 1-м курсе колледжа я жил в общаге рядом с парочкой симпатичных девушек. Как-то раз одна из них выходила из душа в еще влажном полотенце. Мы встретились у дверей в наши комнаты. Посмотрев на меня, она с иронией сказала: «Знаю, что выгляжу потрясающе». А я ответил: «Не обольщайся». В итоге мы стали хорошими друзьями: я объяснил, что просто я косноязычный, а на самом деле хотел сказать ей что-то в духе «Не будь так сурова к себе, ты прекрасно выглядишь!». Правда, для этого мне пришлось подложить ей записку под дверь. © Strongbad23 / Reddit