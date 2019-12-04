20+ человек, которые превратили свою встречу с кумиром в эпичную историю

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Пообщаться вживую со своим кумиром удается далеко не каждому. Если такой случай подворачивается, хочется, чтобы все прошло как по маслу: телефон не глючил, ветер не портил прическу, никто посторонний не лез в кадр. Но жизнь вносит свои коррективы.

Мы в AdMe.ru искренне поразились тому, как герои этих 20+ историй умудрились не только встретиться со своим кумиром, но и сделать эту встречу максимально эпичной.

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Вот как теперь этот парнишка будет доказывать одноклассникам, что это он целуется с Рианной?

«Друзья просто хотели сфоткаться с Хью Джекманом, а получили фотобомбу от профессора Чарльза Ксавьера»

Когда поцеловал Зак Эфрон

Эд Ширан решил испечь печенье вместе со своими поклонниками. Кажется, тут всем немного неловко

Вот так приходишь купить попкорн перед киносеансом, а тебя обслуживает Николас Кейдж

Питер Фачинелли оказался отзывчивым парнем

«Мой кот умер, пока я стояла в очереди. Питер, успокой меня».

«Моя школьная команда проиграла бейсбольный матч, а потом случайно столкнулась с Джимом Керри. Перед тем как сделали это фото, он крикнул: „Так кто здесь победители?“»

Актер Коул Спраус поймал фаната, который гуглил его имя, чтобы понять, он это или нет

Парень хотел сделать фото, как будто не дождался Бритни Спирс и уснул. Певица идею поддержала

«Прошлой ночью встретила Люка Уилсона. Кажется, на фото он немного отвлекся»

Судя по фото в руках женщины, она давняя поклонница Роберта Паттинсона

Фанатка не смогла сдержать эмоции от встречи с Дэниелом Рэдклиффом. Теперь на селфи с актером она зареванная

«Мой сын встретил своего кумира»

Обидно, когда именно на твоем фото кумир выглядит так, будто ты его вконец достал

«Папа встретил Джона Ловитца в аэропорту и попросил сделать фото, как будто они не хотят отправляться в поездку»

«Мой друг столкнулся с Томом Хэнксом и попросил сфотографироваться. Кажется, актер раздумывает, как бы сбежать»

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Это фото вызывает больше эмоций, чем 10 голливудских мелодрам

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Когда телефон начинает глючить в самый ответственный момент

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