20 блистательных фраз, нечаянно произнесенных во сне

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Существуют люди, которые обладают этаким ненужным талантом — разговаривать во сне. Иногда они неосознанно выдают свои секреты, а иногда — искрометные перлы. А утром, конечно же, ничего не помнят.

AdMe.ru собрал истории людей, которые оказались в одном месте и в одно время с этими любителями поговорить во сне.