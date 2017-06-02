20 блистательных фраз, нечаянно произнесенных во сне
Существуют люди, которые обладают этаким ненужным талантом — разговаривать во сне. Иногда они неосознанно выдают свои секреты, а иногда — искрометные перлы. А утром, конечно же, ничего не помнят.
AdMe.ru собрал истории людей, которые оказались в одном месте и в одно время с этими любителями поговорить во сне.
- Сосед по комнате как-то раз спросил: «Подсолнечное масло, зебра, союз, вам что-нибудь нужно или нет?»
- Однажды, когда папа строил гараж, он погладил маму ночью по плечу и сказал: «А здесь мы положим еще один ряд кирпичей».
- Соседка по комнате с медфака в ночь перед зачетом разговаривала на латыни. Громко, отчетливо и жутко.
- Муж резко спрашивает: «Ты закрыла двери? Вот только не надо мне говорить, что мне сейчас придется идти к соседке и просить ее закрыть дверь!» Еле спать уложила.
- В летнем лагере мы с вожатыми решили подшутить над парой спящих ребят, проверив старый миф о том, что если руку спящего опустить в теплую воду, то он тут же намочит себе штаны. Миф, слава богу, не подтвердился, а вот один паренек очень забавно убрал руку из чашки и жеманным голосом произнес: «Ну что вы, мадам... Я же не умею плавать!»
- «Королева я, королева», — настойчиво рассказывала я во сне всему лагерю после конкурса красоты, в котором я мало того что не выиграла, так даже и не принимала участия.
- Я приоткрыла глаза и сказала соседке: «Извини, это все косички Децла».
- Мой молодой человек во сне постоянно разговаривает. Как-то раз говорит: «Отдай мне ножик». Я спрашиваю, какой ножик. А он в ответ: «Отдай мне ножик, я никого убивать не буду, мне ноги побрить надо».
- Спящий братец среди ночи вскакивает с фразой: «Пацаны, мороз —40!»
- Я маме: «Выключи ты этот пылесос уже, куры мерзнут. И пошевеливайся, не в супермаркете».
- «Горечь наших побед!» — заявил я жене в 3 часа ночи и снова уснул.
- У меня бессонница, лежу, читаю с телефона книженцию. Муж в испуге просыпается, хватает за плечо: «Где мой синий шоколад?»
Я (шутя): «В холодильнике. На месте».
Он с блаженной улыбкой плюхается на подушку и продолжает спать.
- Как-то раз спали втроем в одной комнате: я с моим молодым человеком на одной кровати, а брат — на соседней. Наутро мой парень рассказывает: брат во сне говорит: «Надо идти!» — а я тоже во сне отвечаю ему: «Сейчас пойдем!»
Фото на превью sleeptalkinman
По материалам thequestion, Подслушано, sleeptalkinman