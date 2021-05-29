19 неудачных заказов в интернете, над которыми получатели слегка взгрустнули, а потом как давай смеяться
Иногда приглянувшийся товар не оправдывает потраченных денег, и это раздражает. Но бывают случаи, когда расхождение ожиданий и реальности насколько комично, что этим нельзя не поделиться в сети. Только взгляните на лохматое нечто вместо милого плюшевого котика или микроодеяльце вместо огромного уютного пледа.
Мы в AdMe.ru и сами не раз сталкивались с анекдотической разницей между фото в интернете и присланным товаром. Вот вам вопиющие примеры.
«Вот что я хотел и что получил»
«Торт, который я заказал, и торт, который получил. Счастливого Дня матери!»
«Заказал в подарок маме витражных птичек, которые ей так нравились. Вместо стекла — непрозрачный пластик»
«Дочка мечтала о такой игрушке. В коробке она лежала в сжатом виде. Ее нужно было вымыть, высушить и расчесать. Вот что у нас получилось»
«Букет на сайте и букет, который мне доставили»
«Что я ожидал и что получил»
Кажется, производитель допустил некоторые вольности в изображении результата раскрашивания по номерам
Так выглядит шапочка для тех, кто страдает мигренью, в интернете и на самом деле
«Я думал, что на каждом шарике будет по одному эмодзи»
«Так выглядит мой заказ на сайте и на самом деле»
Это должен был быть пончик со смайликом, но он больше похож на картину «Крик»
Почти никакой разницы, не правда ли?
«Заказала этот букет за $ 80 для мамы, и вот что ей доставили. Я в ярости!»
Игрушка-вулкан на картинке и в реальности
Так выглядит «супербольшой бассейн для собак»
«Вот что я хотел и что получил»
«Я заказала торт по фото»
«Сестра заказала мне на день рождения торт на архитектурную тему. Результат меня, мягко говоря, удивил»
«Заказывал зубные щетки, а получил это. Но я совсем не расстроен»
А вам присылали черт-те что вместо нормального товара, когда вы заказывали что-нибудь в интернете?
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