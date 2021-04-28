19 ситуаций в общественном транспорте, из-за которых хочется выйти на ближайшей остановке
Поездка в общественном транспорте может стать настоящим стрессом. Толкучка, пассажиры с огромными рюкзаками за спиной, неприятные запахи — лишь некоторые из «прелестей» автобусов и метро. Нередко встречаются и неадекватные попутчики, которые решают отведать сушеной воблы или подпеть любимым хитам из репертуара Стаса Михайлова прямо в переполненном транспорте.
Мы в AdMe.ru точно не хотели бы оказаться на соседних сиденьях с попутчиками без чувства такта и собрали для вас ситуации из транспорта, которые раздражают сильнее, чем будильник по утрам. А в бонусе вы увидите, что в толпе пассажиров порой можно встретить ну очень неожиданные экземпляры.
Почувствуй себя как дома
- Как-то одна дама так же засунула ногу между окном и моим сиденьем. Тогда я взял и пощекотал ее. Больше ее ногу я около себя не видел. © HosWoodWorks / Reddit
Люди, неужели так сложно убрать за собой?
«Сидящий чувак не давал мужчине в джинсах присесть рядом. И тогда тот встал ну очень близко к нему»
«В переполненном поезде кто-то сложил свои чемоданы на места для людей с ограниченными возможностями»
«Люблю на своем байке по городу погонять...»
«Девушка со стаканчиком кофе пыталась забежать в вагон, когда двери уже закрывались»
«Кто-то пил чай, ел консервы и даже заваривал роллтон. Офигеть! Куда эта электричка идет?»
Ку-ку
«Кто-то затолкал бумагу во все USB-порты в этом новеньком автобусе»
Ноутбуки — для слабаков
«Дамочка делает маникюр, и лак отвратительно воняет на весь автобус»
Ты — не ты, когда на телефоне села батарея
«Две девушки ехали в метро, а при выходе оставили пакет с мусором. На справедливое замечание они лишь отмахнулись»
Как вам такие попутчики?
- Я беременна, и мне никто не уступает. Этот парень нашел идеальный способ расчистить места вокруг себя. Иду покупать гигантскую змею сегодня же! © deathbydexter / Reddit
«Девочки слушали музыку и подпевали, завывая, на весь автобус. А когда вышли, оставили это»
Когда не нравятся сиденья в общественном транспорте
Ничего удивительного
Полный автобус, но сумке тоже нужно место
А вам слабо?!
Бонус № 1: попутчики могут быть разные — и пернатые...
Бонус № 2: ...и рогатые
Бонус № 3: вы только посмотрите на этого нахала, который ведет себя так, будто поезд принадлежит ему одному!
Что вас больше всего раздражает в общественном транспорте? Сталкивались ли вы с неадекватными попутчиками?