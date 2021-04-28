19 ситуаций в общественном транспорте, из-за которых хочется выйти на ближайшей остановке

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Поездка в общественном транспорте может стать настоящим стрессом. Толкучка, пассажиры с огромными рюкзаками за спиной, неприятные запахи — лишь некоторые из «прелестей» автобусов и метро. Нередко встречаются и неадекватные попутчики, которые решают отведать сушеной воблы или подпеть любимым хитам из репертуара Стаса Михайлова прямо в переполненном транспорте.

Мы в AdMe.ru точно не хотели бы оказаться на соседних сиденьях с попутчиками без чувства такта и собрали для вас ситуации из транспорта, которые раздражают сильнее, чем будильник по утрам. А в бонусе вы увидите, что в толпе пассажиров порой можно встретить ну очень неожиданные экземпляры.

Почувствуй себя как дома

Как-то одна дама так же засунула ногу между окном и моим сиденьем. Тогда я взял и пощекотал ее. Больше ее ногу я около себя не видел. © HosWoodWorks / Reddit

Люди, неужели так сложно убрать за собой?

«Сидящий чувак не давал мужчине в джинсах присесть рядом. И тогда тот встал ну очень близко к нему»

«В переполненном поезде кто-то сложил свои чемоданы на места для людей с ограниченными возможностями»

«Люблю на своем байке по городу погонять...»

«Девушка со стаканчиком кофе пыталась забежать в вагон, когда двери уже закрывались»

«Кто-то пил чай, ел консервы и даже заваривал роллтон. Офигеть! Куда эта электричка идет?»

Ку-ку

«Кто-то затолкал бумагу во все USB-порты в этом новеньком автобусе»

Ноутбуки — для слабаков

«Дамочка делает маникюр, и лак отвратительно воняет на весь автобус»

Ты — не ты, когда на телефоне села батарея

«Две девушки ехали в метро, а при выходе оставили пакет с мусором. На справедливое замечание они лишь отмахнулись»

Как вам такие попутчики?

Я беременна, и мне никто не уступает. Этот парень нашел идеальный способ расчистить места вокруг себя. Иду покупать гигантскую змею сегодня же! © deathbydexter / Reddit

«Девочки слушали музыку и подпевали, завывая, на весь автобус. А когда вышли, оставили это»

Когда не нравятся сиденья в общественном транспорте

Ничего удивительного

Полный автобус, но сумке тоже нужно место

А вам слабо?!

Бонус № 1: попутчики могут быть разные — и пернатые...

Бонус № 2: ...и рогатые

Бонус № 3: вы только посмотрите на этого нахала, который ведет себя так, будто поезд принадлежит ему одному!