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19 надписей и объявлений, которые были сделаны всерьез, а все над ними потешаются

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Такое впечатление, что боги маркетинга, прирожденные гении объявлений и мастера слова никогда не устают: что ни день, в сети появляются плоды их творчества и мы узнаем о компоте «Витаминный пендель», перцах сорта «ой-ой-ой» и парикмахерской, которая помогает сжигать калории.

Мы в AdMe.ru всегда готовы подкинуть вам новых примеров неуемной фантазии авторов надписей и объявлений, и вот вам наша новая подборка. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов: первый — про пафосное ситечко, а второй — про суровых питерских вандалов.

1. Наконец-то нормальная инструкция

© BufoBufo / Pikabu

2. Давно мечтал я получить...

© royko666 / Pikabu

3. Всё пнтн

© Balberit / Pikabu

4. Зая в подарок

© Sergei2206 / Pikabu

5. Чудо маркетинга

© WhiskeyMelon / Pikabu, © WhiskeyMelon / Pikabu, © WhiskeyMelon / Pikabu

6. Акция для тех, кто решил ни в чем себе не отказывать

© dimandimon / Pikabu

7. Пельмени строго по ГОСТу. Или нет

© Westeros / Pikabu, © Westeros / Pikabu

8. Коротко и ясно

© Kilxxx / Pikabu

9. Когда автор объявления — тролль

© TvoyTovaricsh / Pikabu

10. «Подумываю убрать табличку с номером дома, а то вдруг ко мне водяной придет»

© tetcher / Pikabu

11. Все для любимых клиентиков

© julSSen / Pikabu

12. Где только люди не живут

© stalewar13 / Pikabu

13. Место, где нужно сохранять спокойствие

© EthanHohman / Reddit

«Телефон для экстренных вызовов не установлен. Пожалуйста, не устраивайте здесь чрезвычайных ситуаций».

14. Природный лед быстрого приготовления? Так красиво воду еще никто не продавал

© reut2 / Pikabu

15. Тем временем в одном супермаркете

© Svetymne / Pikabu

16. Не объявление, а взрыв мозга

© Susel87 / Pikabu

17. Лихо они закрутили

© Bezzoomecc / Pikabu

18. Для тех, кому в жизни не хватает боли

© romanovdi / Pikabu

19. Объявление от терпеливых соседей страстного геймера

© prometey92 / Pikabu

Бонус № 1: вот что значит уметь правильно подать себя

© Rodionov16 / Pikabu, © Rodionov16 / Pikabu, © Rodionov16 / Pikabu
  • Слева цена ситечка с упаковкой, справа — без упаковки. Проверил руками: абсолютно одинаковые. © Rodionov16 / Pikabu

Бонус № 2: вандализм по-питерски

© Diamond / Pikabu

Дом наш устроен так, что в стене напротив лифтов на каждом этаже установлен радиатор, а над ним объявление о том, что не стоит на этот радиатор садиться. Возвращался домой. Поднимаюсь на лифте на свой этаж. Двери открываются, и я вижу, что возле объявления с маркером в руках стоит неизвестный гражданин. Мое появление его смутило, и он ретировался в сторону лестницы. А я решил проверить, что же этот вандал там пририсовал. Подхожу, и на лицо вползает одобрительная ухмылка: «вандал» расставлял запятые. © Diamond / Pikabu

А вы встречали объявления или надписи, которым удалось развеселить вас на весь день?

Фото на превью BufoBufo / Pikabu
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