19 надписей и объявлений, которые были сделаны всерьез, а все над ними потешаются

Такое впечатление, что боги маркетинга, прирожденные гении объявлений и мастера слова никогда не устают: что ни день, в сети появляются плоды их творчества и мы узнаем о компоте «Витаминный пендель», перцах сорта «ой-ой-ой» и парикмахерской, которая помогает сжигать калории.

Мы в AdMe.ru всегда готовы подкинуть вам новых примеров неуемной фантазии авторов надписей и объявлений, и вот вам наша новая подборка. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов: первый — про пафосное ситечко, а второй — про суровых питерских вандалов.

1. Наконец-то нормальная инструкция

2. Давно мечтал я получить...

3. Всё пнтн

4. Зая в подарок

5. Чудо маркетинга

6. Акция для тех, кто решил ни в чем себе не отказывать

7. Пельмени строго по ГОСТу. Или нет

8. Коротко и ясно

9. Когда автор объявления — тролль

10. «Подумываю убрать табличку с номером дома, а то вдруг ко мне водяной придет»

11. Все для любимых клиентиков

12. Где только люди не живут

13. Место, где нужно сохранять спокойствие

«Телефон для экстренных вызовов не установлен. Пожалуйста, не устраивайте здесь чрезвычайных ситуаций».

14. Природный лед быстрого приготовления? Так красиво воду еще никто не продавал

15. Тем временем в одном супермаркете

16. Не объявление, а взрыв мозга

17. Лихо они закрутили

18. Для тех, кому в жизни не хватает боли

19. Объявление от терпеливых соседей страстного геймера

Бонус № 1: вот что значит уметь правильно подать себя

Слева цена ситечка с упаковкой, справа — без упаковки. Проверил руками: абсолютно одинаковые. © Rodionov16 / Pikabu

Бонус № 2: вандализм по-питерски

Дом наш устроен так, что в стене напротив лифтов на каждом этаже установлен радиатор, а над ним объявление о том, что не стоит на этот радиатор садиться. Возвращался домой. Поднимаюсь на лифте на свой этаж. Двери открываются, и я вижу, что возле объявления с маркером в руках стоит неизвестный гражданин. Мое появление его смутило, и он ретировался в сторону лестницы. А я решил проверить, что же этот вандал там пририсовал. Подхожу, и на лицо вползает одобрительная ухмылка: «вандал» расставлял запятые. © Diamond / Pikabu