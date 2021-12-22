19 корпоративных подарков, после которых можно сразу писать заявление об увольнении

Мы всегда чувствуем, когда подарок делают для галочки, и это не может не расстраивать. Конечно, никто не ожидает что сюрприз от руководства на работе исполнит все наши мечты, но и уйти домой с ваучером на покупку бургера не хочется.

Герои статьи от AdMe.ru пожаловались на именно такие обидные презенты. Надеемся, их семья и друзья подготовили для них что-то получше.

1. «Вот что подарили сестре на ее работе. Это просто оскорбительно»

«Спасибо, что стали ключом к успеху команды. Каждый день вы меняете все к лучшему».

2. «Они на полном серьезе вручили моей маме вот это»

«Набор, который вас поддержит:

Ластик — напоминает, что все мы делаем ошибки, но можем их исправить.

Монета — с ней вы никогда не скажете: „У меня нет ни гроша“.

Шарик — на случай, если вам кто-то скажет, что ваши шарики заехали за ролики.

Резинка — чтобы растянуть пределы своих возможностей.

Скрепка — соединит то, что разваливается.

Спасательный круг — напомнит о тех, кому нужна помощь.

Зубочистка — для того, чтобы находить что-то хорошее как в других, так и в себе.

Лейкопластырь — он защитит от любой угрозы.

Объятия — потому что они вам нужны как напоминание, что кто-то о вас заботится!»

3. «Это определенно компенсирует токсичную среду и вынужденную сверхурочную работу»

4. «12 лет работаю в этой компании. И вот что они подарили мне на Рождество»

Ваучер на посещение заведения с бургерами.

5. «Я получила в подарок печенье»

6. «Моему партнеру как-то вручили пластиковое украшение, вместо того чтобы выплатить денежный бонус»

7. «Вот что дали мне»

8. «Наш рождественский подарок от компании из списка Fortune 500»

9. «Наш ежегодный праздничный бонус. Два печенья на человека»

10. «Премия? Нет. Вот вам снежинка»

11. «В нашем подарке 7 несвежих конфет и открытка, в которой полно банальностей»

12. «Много лет не получал рождественских бонусов на работе. И вот шеф вручил мне это — карточку на $ 8»

13. «Подарок в самый прибыльный год нашей компании»

14. «Руководству дали премию, а нам, штатным сотрудникам, — бутылки для воды»

15. «Представьте, что тоже получили вот такой подарок от своего босса»

16. «Рождественский бонус, который я получил после 5 лет работы»

17. «Мне подарили купон на скидку при покупке индейки»

18. «Вот и мой праздничный бонус»

19. «В этом году я помог компании заработать $ 190 млн. И вот как они решили меня отблагодарить»

Напоминает подарок второклашке от учителя. © ganztaDT / Reddit