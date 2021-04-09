19 историй о том, как анестезия заставила людей наговорить такого, чего они никогда не сказали бы в сознании

Мы привыкли думать, что, когда разговариваем, делаем это осмысленно, полностью понимая, что произносим. Однако в некоторых ситуациях мы можем не только не осознавать, что именно говорим, но даже не отдавать себе отчет в том, что в принципе что-то сказали. Речь идет, конечно же, об анестезии. При выходе из наркоза, который пациенту дают, чтобы выполнить какую-либо медицинскую манипуляцию, человек находится в пограничном состоянии между бодрствованием и сном и несет разную чепуху, сам того не ведая. Этому и посвящен один тред на Reddit. И мы можем точно сказать, что читать некоторые перлы без смеха просто невозможно.