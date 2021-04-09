19 историй о том, как анестезия заставила людей наговорить такого, чего они никогда не сказали бы в сознании
Мы привыкли думать, что, когда разговариваем, делаем это осмысленно, полностью понимая, что произносим. Однако в некоторых ситуациях мы можем не только не осознавать, что именно говорим, но даже не отдавать себе отчет в том, что в принципе что-то сказали. Речь идет, конечно же, об анестезии. При выходе из наркоза, который пациенту дают, чтобы выполнить какую-либо медицинскую манипуляцию, человек находится в пограничном состоянии между бодрствованием и сном и несет разную чепуху, сам того не ведая. Этому и посвящен один тред на Reddit. И мы можем точно сказать, что читать некоторые перлы без смеха просто невозможно.
Мы в AdMe.ru углубились в это обсуждение и выбрали лучшие истории, чтобы порадовать вас. А в случае, если вам предстоит операция под наркозом, чтение этой статьи предостережет ваше подсознание и не даст вам разболтать секреты.
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Вы когда-нибудь говорили что-нибудь необдуманное, выходя из наркоза? Попадали ли вы в смешные ситуации во время визита к врачу? Поделитесь с нами своими историями.