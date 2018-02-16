19 фото, которые доказывают, что все в мире косячат

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Как говорил Уинстон Черчилль, «успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма».

Поэтому главное — с юмором подходить к любой непредсказуемой ситуации. AdMe.ru собрал 19 фотографий, на которых что-то пошло не так.

«Мой пес Бейли пытался стащить вещи из сумочки моей дочери. В итоге он застрял и пришел ко мне просить помощи»

Почти уверен, что именно так выглядит эпический провал

«По техническим причинам позиции меню, включающие бургеры, недоступны. Просим прощения за неудобства».

Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу...

«В офисе горячий парень? О боже, вспышка была включена! Отмена, отмена!»

Праздничный торт убивает всякое праздничное настроение

Кресло удобное, и вид интересный

Иногда «застрять на вокзале» отнюдь не фигура речи

«Ее голова застряла».

Еще одна проблема низких людей

Еду я себе спокойно, а столб как выскочит прямо передо мной!

«Максимальный провал».

Микроволновки следят за твоим питанием

Машина, как и человек, должна быть красивой и снаружи, и внутри. Или хотя бы чистой

«Выглядит так, словно кто-то засыпал слишком много порошка в стиральную машину»

«Жена решила заняться творчеством, и выбор пал на вязание. Это должны были быть два одинаковых носка, но что-то пошло не так»

Кот просидел так весь день, зацепившись за покрывало. А как вы прокрастинируете?

«Это был ветреный день»

Когда делаешь тату будучи пьяным, можно получить неожиданный результат

«Пьяный парень сделал тату Чармандера. У Чармандера был инсульт, и он умер».

VIP-парковка как новый способ отучить парковаться где попало

«Уверен, моя мама думает, что телефон заряжается»

А вы не чувствуете того же, когда пьете цитрусовые соки?

«Я просто хотел сделать селфи с птицей»

Какой провал вас впечатлил больше всего? Делитесь в комментариях!