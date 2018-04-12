19 девушек, у которых есть одна суперспособность — вгонять людей в ступор

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Так уж повелось, что иногда мужчины и женщины смотрят на одни и те же вещи совершенно по-разному. А среди многочисленных женских сверхспособностей есть и навык мастерски ставить в тупик в считаные мгновенья.

AdMe.ru предлагает взглянуть на ситуации, понять которые на все сто может только другая женщина.

1. Я с ресницами и без

2. Один очень важный женский секрет

3. Когда кто-то говорит, что твой макияж сегодня слишком вызывающий

4. Наверное, в чемодан не поместились

5. Полезный лайфхак

6. Когда спишь себе сладко, но вдруг просыпаешься и вспоминаешь тот идиотский случай, который был аж в 2008 году

7. Небольшая ошибочка

8. Когда он спрашивает: «Ты не злишься?» — ты отвечаешь: «Нет», и он тебе верит

9. А у вас так же?

10. «Любимая жена подсунула записку в ванную»

«Скучаю по тебе. Хватит какать, и возвращайся в постель».

11. Слишком жизненно

12. «Моя девушка показала, насколько она близка к тому, чтобы обидеться сию же секунду»

13. Когда с находчивостью все в порядке

14. Я: «Зачем вы постоянно делаете на фото эти наигранные улыбки, ну неестественно же».

Я, когда мне сняли брекеты:

15. «Недолго думая, моя девушка взяла и окунула лицо в свежий снег. Вот что получилось»

16. «Прошлым вечером моя девушка начала играть в одну ламповую олдскульную игрушку. Прошло 11 часов. Она не двигается все это время»

17. Друзья: «Едем всего на пару дней, так что не бери много вещей». Я:

18. Когда кто-нибудь делает комплимент твоему макияжу

19. «Когда я привожу себя в порядок и вдруг кто-то открывает дверь»