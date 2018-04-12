19 девушек, у которых есть одна суперспособность — вгонять людей в ступор
Так уж повелось, что иногда мужчины и женщины смотрят на одни и те же вещи совершенно по-разному. А среди многочисленных женских сверхспособностей есть и навык мастерски ставить в тупик в считаные мгновенья.
AdMe.ru предлагает взглянуть на ситуации, понять которые на все сто может только другая женщина.
1. Я с ресницами и без
2. Один очень важный женский секрет
3. Когда кто-то говорит, что твой макияж сегодня слишком вызывающий
4. Наверное, в чемодан не поместились
5. Полезный лайфхак
6. Когда спишь себе сладко, но вдруг просыпаешься и вспоминаешь тот идиотский случай, который был аж в 2008 году
7. Небольшая ошибочка
8. Когда он спрашивает: «Ты не злишься?» — ты отвечаешь: «Нет», и он тебе верит
9. А у вас так же?
10. «Любимая жена подсунула записку в ванную»
«Скучаю по тебе. Хватит какать, и возвращайся в постель».
11. Слишком жизненно
12. «Моя девушка показала, насколько она близка к тому, чтобы обидеться сию же секунду»
13. Когда с находчивостью все в порядке
14. Я: «Зачем вы постоянно делаете на фото эти наигранные улыбки, ну неестественно же».
Я, когда мне сняли брекеты:
15. «Недолго думая, моя девушка взяла и окунула лицо в свежий снег. Вот что получилось»
16. «Прошлым вечером моя девушка начала играть в одну ламповую олдскульную игрушку. Прошло 11 часов. Она не двигается все это время»
17. Друзья: «Едем всего на пару дней, так что не бери много вещей».
Я:
18. Когда кто-нибудь делает комплимент твоему макияжу
19. «Когда я привожу себя в порядок и вдруг кто-то открывает дверь»
Фото на превью FemalePains/twitter.com