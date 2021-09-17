19 человек, которые во время работы в облаках витают. Иначе как бы они умудрились так напортачить
Некоторые люди безответственно подходят к своим рабочим обязанностям, предпочитая трудиться спустя рукава. И результат такой халтуры порой бывает комичным.
AdMe.ru показывает вам, что случается, когда за дело берутся халтурщики, и желает, чтобы такие работяги не встречались на вашем пути.
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«У нас тут асфальт укладывают. Местами и немного»
- Это пробник. Если понравится, можете купить полную версию. © twiterianec / Twitter
«Зашел в ванную комнату и увидел это. За что?!»
«Пожалуй, я лучше пройдусь по лестнице»
«Живу в этом доме 17 лет, а заметил только сейчас»
А вы сталкивались с такими горе-мастерами? Расскажите, а лучше покажите, как они напортачили.
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