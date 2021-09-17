19 человек, которые во время работы в облаках витают. Иначе как бы они умудрились так напортачить

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Некоторые люди безответственно подходят к своим рабочим обязанностям, предпочитая трудиться спустя рукава. И результат такой халтуры порой бывает комичным.

AdMe.ru показывает вам, что случается, когда за дело берутся халтурщики, и желает, чтобы такие работяги не встречались на вашем пути.

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