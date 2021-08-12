19 человек, которые сходили на худшее свидание в своей жизни, но зато теперь у них есть занимательная история
Ходить на свидания не всегда приятно. Бывает и так, что вам внезапно приходится оплачивать весь счет в ресторане, или человек на свидании вслепую просто решает к вам не подходить, или же, не замолкая, рассказывает о своих бывших. На первом свидании много чего может пойти не так. Но есть в этом неприятном опыте и нечто позитивное: у нас появляются истории, над которыми можно посмеяться вместе с друзьями.
Мы в AdMe.ru любим занимательные рассказы, которые дарят нам поводы для улыбки. А потому нашли людей, которые поведали о своих ужасных первых свиданиях с изрядной долей здорового юмора.
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Над какой историей вы смеялись больше всего? В вашей жизни случалось нечто похожее? Расскажите об этом нам и другим читателям.
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