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19 человек, которые сходили на худшее свидание в своей жизни, но зато теперь у них есть занимательная история

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Ходить на свидания не всегда приятно. Бывает и так, что вам внезапно приходится оплачивать весь счет в ресторане, или человек на свидании вслепую просто решает к вам не подходить, или же, не замолкая, рассказывает о своих бывших. На первом свидании много чего может пойти не так. Но есть в этом неприятном опыте и нечто позитивное: у нас появляются истории, над которыми можно посмеяться вместе с друзьями.

Мы в AdMe.ru любим занимательные рассказы, которые дарят нам поводы для улыбки. А потому нашли людей, которые поведали о своих ужасных первых свиданиях с изрядной долей здорового юмора.

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Над какой историей вы смеялись больше всего? В вашей жизни случалось нечто похожее? Расскажите об этом нам и другим читателям.

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