18 находок из магазинов, обернувшихся полным провалом

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Шопинг — дело приятное, а иногда еще и очень смешное: на полках и вывесках магазинов можно встретить не только обычные товары, но и забавные вещи. Так ведь и забудешь, зачем пришел! AdMe.ru собрал 18 случаев, когда работники торговли заставили покупателей хорошенько посмеяться.

1. Такими масками страшно пользоваться

2. Когда на дне океана слишком высокое давление

3. Что в этом наполнителе, если животные так реагируют?

4. Я лишь хотел постирать вещи, а не панд обижать!

5. Производитель не знает ничего о тактичности

6. Для тех, кому ну очень лень готовить

7. Из винограда получается изюм, а из лимонов — апельсиновый сок. Все логично

8. Так когда приходить-то?

9. Производитель знает, как соблазнить покупателя

10. А это вообще что за предмет одежды?

11. В этом магазине лучше не закупаться перед свиданием

12. Увлечение кредитами зашло слишком далеко

13. Не мешайте манекену медитировать. Или чем он там занят

14. Лимонад, который дозревает в бутылке

15. Зато честно

16. Да, работает безупречно

17. У вас почти получилось

18. И чем производителю не понравился обычный глобус?