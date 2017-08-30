18 находок из магазинов, обернувшихся полным провалом
Шопинг — дело приятное, а иногда еще и очень смешное: на полках и вывесках магазинов можно встретить не только обычные товары, но и забавные вещи. Так ведь и забудешь, зачем пришел!
AdMe.ru собрал 18 случаев, когда работники торговли заставили покупателей хорошенько посмеяться.
1. Такими масками страшно пользоваться
2. Когда на дне океана слишком высокое давление
3. Что в этом наполнителе, если животные так реагируют?
4. Я лишь хотел постирать вещи, а не панд обижать!
5. Производитель не знает ничего о тактичности
6. Для тех, кому ну очень лень готовить
7. Из винограда получается изюм, а из лимонов — апельсиновый сок. Все логично
8. Так когда приходить-то?
9. Производитель знает, как соблазнить покупателя
10. А это вообще что за предмет одежды?
11. В этом магазине лучше не закупаться перед свиданием
12. Увлечение кредитами зашло слишком далеко
13. Не мешайте манекену медитировать. Или чем он там занят
14. Лимонад, который дозревает в бутылке
15. Зато честно
16. Да, работает безупречно
17. У вас почти получилось
18. И чем производителю не понравился обычный глобус?
Фото на превью pikabu