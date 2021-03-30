18 хозяев жилья, которые спят и видят, как бы потрепать нервишки своим квартирантам

Найти классное съемное жилье — задача не из легких, а к квартирам мечты нередко прилагается «бонус» в виде хозяев со своими заморочками и оригинальным видением происходящего. Визиты без предупреждения, странные правила проживания и, скажем так, очень своеобразный взгляд на ремонт помещений — это лишь малая часть причуд арендодателей.

Нам в AdMe.ru тоже приходилось сталкиваться с разными персонажами при поиске и съеме квартир. Однако эти владельцы жилья смогли переплюнуть всех.

«Идеальный ремонт по версии моего арендодателя»

Когда окна дорогие, зато двери по акции

«Неужели хозяин квартиры думает, что это круто?»

«Хозяин квартиры только что „заточил в клетку“ регулятор температуры»

«Мой арендодатель ведет себя странно»

«Домовладелец прикрутил кусок картона к стене»

«Хозяин сказал, что такую плитку нигде не купишь, и закрыл часть стены мусорным мешком»

«В доме стояла ужасная вонь от дохлого грызуна. Так хозяин решил устранить запах»

«Хозяин квартиры сказал, что убрался перед моим переездом. Кажется, соврал»

Как арендодатели спят по ночам?

«Хозяин квартиры притворился, что делает что-то по дому. А сам в это время тайком установил камеру наблюдения, которая записывает даже звук»

«Жена по работе искала жилье для командировки нескольких сотрудников в Москву на 2 месяца. Разговор с одним из потенциальных арендодателей»

«Арендодатель решил поменять плитку на кухне. Мы так боялись, что он и потолок ею обложит»

Удивительный мир съемных квартир

«Хозяин дома сказал, что помыл мое крыльцо мойкой высокого давления»

«Сегодня обнаружил, что в датчике угарного газа в нашей квартире нет батарейки. К тому же он воткнут не в розетку, а в 2 щели, которые хозяин вырезал в стене»

«Арендодатель наконец-то починил заднюю дверь моего дома. Выглядит как новенькая»

«Заехали в квартиру, хотели избавиться от картины. А хозяин говорит: „Нет, не снимете, я позаботился об этом“»