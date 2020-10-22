18 фото от тех, кто столкнулся с неожиданностью в самой обычной жизни

Иногда мы замечаем нечто исключительное там, где меньше всего ожидали: в изгибах огуречной лозы читается скрипичный ключ, начало радуги оказывается прямо у нас перед носом, а банка газировки взрывается так, что грех не залюбоваться. И каждый такой случай — это знак. Знак, что жизни еще есть чем нас поразить. И тут наша задача — не только заметить эту необыкновенную штуковину или редкое явление, но еще и успеть сфотографировать, чтобы и других порадовать тоже.

Мы в AdMe.ru считаем, что подмечать детали и радоваться мелочам — один из секретов счастливых людей. Сегодняшняя подборка фото как раз для того, чтобы в очередной раз потренировать это умение.

1. «Так взорвалась замороженная банка Pepsi»

2. Огуречная лоза сплелась в скрипичный ключ

3. «В бабушкином доме каждая дверная петля украшена собственным сложным орнаментом, и ни один не повторяется»

4. «Наша местная пекарня участвует в конкурсе огородных пугал. И да, этот парень сделан из хлеба»

5. Узел

6. «Я нашел место, откуда начинается радуга»

7. Белая коза, которую обмакнули в коричневую краску, или коричневая коза, которую обмакнули в белую?

8. Эта морковка росла, огибая камень

9. Два дерева с общей ветвью

10. Так выглядит 400-летнее генеалогическое древо

11. Зима загружается

12. «Нашел вот такие яйца в нашем курятнике»

13. Красный плющ атакует елки

14. «Все зернышки в упаковке раскрылись! Раньше со мной такого никогда не случалось»

15. «Нашел ягоду клубники с неопавшими лепестками»

16. «Это самые маленькие и самые милые перила, которые я когда-либо видел»

17. Эта трещина в стене вовсе не трещина

18. «Лучший баклажан на всем белом свете»