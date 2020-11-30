18 человек, чьи действия трудно понять и невозможно забыть

Известная головоломка с 9 точками, которые нужно соединить, не отрывая ручку от листа бумаги и не используя больше 4 линий, проверяет, насколько вы способны нестандартно мыслить. Большинству она дается нелегко, поскольку наш мозг предпочитает экономить свои умственные ресурсы. Но люди из этой подборки справились бы с ней, вероятно, шутя, потому что от их странной логики нейроны выворачиваются наизнанку.

Хотя коллектив AdMe.ru всегда старается ко всему подходить творчески, ход мышления следующих пользователей кого угодно поставит в тупик. Но, как доказывает фото в бонусе, иногда такой нестандартный взгляд на вещи приводит к гениальным решениям.

«Сижу возле рентген-кабинета минут 40. Выходит рентгенолог: „Почему не заходите?“ Я: „Так лампа горит...“ А он: „Так она у нас всегда горит. Могли бы догадаться“»

«Вот такой список покупок я приготовил для своей жены»

«Во время медового месяца в Турции мы с женой купили этих черепах. И я узнал, что, когда мы ссоримся, она отворачивает их друг от друга, а когда миримся, поворачивает обратно»

В белом пакетике перец, а в черном — соль

«Вот как мне присылают упаковки моих контактных линз. И это повторяется из года в год»

«Купил себе отвертку. Но, чтобы достать ее из упаковки, без отвертки не обойтись»

«У отца моего друга сегодня утром отключили электричество. И вот как он приготовил себе чашку чая»

«Так моя тетя блокирует рекламу на экране своего компьютера»

Когда мыслишь не как все, но комфорта хочется

«Моя бабушка решила сэкономить и покрасила свой джип из баллончика»

«Как я ем кукурузу и как это делает моя сестра-чудачка»

«У моего друга дома есть фонтанчик для наполнения бутылок»

«Я попросила дополнительную порцию сливочного сыра, потому что в McDonald’s его наносят тонким слоем, как масло. Но как можно есть того монстра, что мне принесли?»

«Заказал отвертку. И вот как ее прислали»

«Мой отец заказал сырную корочку на пицце, но не стал ее есть»

«В комоде моей тети в круглые отверстия вбили квадратные колья»

«Получил по почте эту большую коробку. И хотя я давно вырос, я люблю свой маленький космический корабль и ни о чем не жалею»

Бонус № 1: «Мой сосед по квартире установил напротив окна зеркало. Теперь в его комнате стало светлее, потому что в нее проникают лучи солнца»

Бонус № 2: «Пишу умные мысли — 3 лайка. Вот так зверски я открыла банку с огурчиками — „50 тыс. человек просмотрели ваш твит“»