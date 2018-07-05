18 покупателей, которые рискнули сделать заказ вслепую и потерпели фиаско

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Пожалуй, каждый хоть раз пробовал заказывать товары в сети. И каждая такая покупка вслепую становится лотереей: пришлют ли именно то, что обещали, а не крошечные рокерские ботинки или мультяшного мишку с жуткой челюстью? Впрочем, дичайшие расхождения ожидания и реальности нередко встречаются и в офлайне. Чего только стоит обещание живописного вида из окна на церковь, а по факту — на глухую стену.

AdMe.ru нашел фото провальных покупок, которые вызывают у своих новых владельцев массу вопросов.

«Пыталась устроить сюрприз маме на День матери. Написала специальные требования, а они напечатали их прямо на коробке!»

«Планируется вечеринка-сюрприз для моей мамы, и мы живем вместе. Поэтому, пожалуйста, упакуйте коробку так, чтобы не было понятно, что в ней реквизит для вечеринки».

В агентстве предложили квартиру с «отдельным балконом». Вот он, с видом на стену соседнего дома

Когда флористика — это откровенно не твое

«Моя сестра заказала ботинки для костюма на Хеллоуин, и вот что пришло в посылке»

Винни Пух или Пеннивайз? Так сразу и не понять

«Я, конечно, не ожидал ничего особенного от этого мороженого, но не настолько же»

В объявлении обещали «вид на главную церковь из окна спальни». Технически все так и есть

А этот Винни мог бы сниматься в фильме «Челюсти»

Еда в аэропорту обескураживает не только ценами

Когда реалистичность просто зашкаливает

Посыпка на батончике все-таки была. В ограниченном количестве

«Да, это определенно то, что я заказывал»

Когда обещали в квартире бильярдный стол, но не уточнили его размер

Действительно, зачем все эти лишние буквы, одной «L» вполне достаточно

Да тут и трезвому не прочитать

«Иди домой, ты пьян».

А как многообещающе выглядела упаковка!

«Надеюсь, бинокли для любования морским пейзажем входят в стоимость»

«А вы точно парикмахер?»

А вы когда-нибудь получали в своем заказе совсем не то, что ожидали?