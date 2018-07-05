18 покупателей, которые рискнули сделать заказ вслепую и потерпели фиаско
Пожалуй, каждый хоть раз пробовал заказывать товары в сети. И каждая такая покупка вслепую становится лотереей: пришлют ли именно то, что обещали, а не крошечные рокерские ботинки или мультяшного мишку с жуткой челюстью? Впрочем, дичайшие расхождения ожидания и реальности нередко встречаются и в офлайне. Чего только стоит обещание живописного вида из окна на церковь, а по факту — на глухую стену.
AdMe.ru нашел фото провальных покупок, которые вызывают у своих новых владельцев массу вопросов.
«Пыталась устроить сюрприз маме на День матери. Написала специальные требования, а они напечатали их прямо на коробке!»
«Планируется вечеринка-сюрприз для моей мамы, и мы живем вместе. Поэтому, пожалуйста, упакуйте коробку так, чтобы не было понятно, что в ней реквизит для вечеринки».
В агентстве предложили квартиру с «отдельным балконом». Вот он, с видом на стену соседнего дома
Когда флористика — это откровенно не твое
«Моя сестра заказала ботинки для костюма на Хеллоуин, и вот что пришло в посылке»
Винни Пух или Пеннивайз? Так сразу и не понять
«Я, конечно, не ожидал ничего особенного от этого мороженого, но не настолько же»
В объявлении обещали «вид на главную церковь из окна спальни». Технически все так и есть
А этот Винни мог бы сниматься в фильме «Челюсти»
Еда в аэропорту обескураживает не только ценами
Когда реалистичность просто зашкаливает
Посыпка на батончике все-таки была. В ограниченном количестве
«Да, это определенно то, что я заказывал»
Когда обещали в квартире бильярдный стол, но не уточнили его размер
Действительно, зачем все эти лишние буквы, одной «L» вполне достаточно
Да тут и трезвому не прочитать
«Иди домой, ты пьян».
А как многообещающе выглядела упаковка!
«Надеюсь, бинокли для любования морским пейзажем входят в стоимость»
«А вы точно парикмахер?»
А вы когда-нибудь получали в своем заказе совсем не то, что ожидали?
Фото на превью yourlocalheidi / reddit