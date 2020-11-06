18 человек, которые не перестали улыбаться, несмотря на то что пережили худший день в своей жизни

В жизни бывают взлеты и падения. В один день удача на нашей стороне, в другой, кажется, все против нас. Замечали ли вы, встав не с той ноги, что все во вселенной будто сговорилось против нас? И хотя неудачи случаются каждый день, некоторые люди предпочитают относиться к ним позитивно. Кое-кто даже делится своим опытом в сети, умудряясь смеяться над своими провалами.

Мы в AdMe.ru просмотрели соцсети и нашли 18 картинок от пользователей, которым стоило бы носить с собой подкову — так, на всякий случай.

18. Оказывается, фрукт был ненастоящий!

17. «Я случайно выпил чашку сливок? Ну да, я мог...»

Цельное молоко слева, сливки справа.

16. «Я просто хотел поесть сардин!»

15. «Тот момент, когда ты заканчиваешь пазл из 1 000 элементов и вдруг понимаешь, что одного не хватает, а вместо него — дубликат»

14. «Последствия чесания спины пуделя в течение добрых 45 минут»

13. Здесь просто все выходит из-под контроля!

12. Когда дизайнеры обертки хотели как лучше, а получилось... Впрочем, смотрите сами

11. «Знаете, мне даже в голову не пришло проверить, а не попал ли пульт от телевизора в сушильную машину...»

10. «Моего кузена с утра облапошили»

9. «Я забыл пиццу в духовке примерно на год»

8. «Вчера я просверлил дыру в наружной стене моего дома и задел водопроводную трубу»

7. «Пошел за маслом, а купил уксус. С вами такого никогда не случалось?»

6. «Мой брат впервые пошел в кино с другом, без родителей, и принес домой 3D-очки, подумав, что это подарок»

5. «Сегодня мне досталась печенька со вкусом пакета...»

4. «Паста попалась с сюрпризом»

3. «Моя жена убиралась сегодня в ванной, и я только что понял, что помыл голову чистящим средством»

2. «Не забывайте деньги в ящиках комода. Моль их любит»

100 бразильских реалов равны примерно $ 18.

1. «Недавно я сделала тату и решила узнать, что она обозначает (я взяла картинку с Pinterest, там был перевод „Не сдавайся“)»

«Я провела небольшое исследование и выяснила, что на самом деле там написано „Распространять зеленое“».