18 человек, которые ценят свой комфорт превыше всего

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Большинству людей неловко выделяться из толпы, но только не героям нашей подборки: они не готовы жертвовать своим комфортом и не боятся показаться смешными. А как бы вы отреагировали на человека-волка в метро и нарушили бы вы покой незнакомца, который перепутал вашу ногу со спинкой кресла? Предлагаем увидеть все собственными глазами и ответить на эти вопросы.

AdMe.ru надеется, что эти 18 фотографий поднимут вам настроение на весь день и вы заразитесь здоровым эгоизмом.

1. Вариант для тех, кому не хватает домашнего уюта на улице

2. Наверное, невозможно придумать более комфортные условия для перелета

3. Всегда можно найти выход, если забыл подушку

4. Зачем делать лишние движения, если можно поиграть прямо на стуле?

5. Проблема неудобных подлокотников решена

6. Кто говорил, что плот и уют — вещи несовместимые?

7. Похоже, у кого-то выдался нелегкий день

8. Когда в душе ты волк

9. Может, так Wi-Fi лучше ловит?

10. Гениальное решение, чтобы освободить руки

11. Когда перепутал чужую ногу со спинкой стула, но не убираешь руку, потому что удобно

12. Когда со мной хотят познакомиться

13. Мужчина, который знает, как передвигаться с комфортом

14. Думаете, это заношенные бутсы? Нет, просто футболисту так удобно

15. «Рядом со мной в самолете сидел парень, который сделал себе из газеты держатель для телефона»

16. Ответ на вопрос «Зачем заниматься йогой?»

17. «Это место для идеального отдыха я сделал сам»

18. В этом магазине знают, что такое настоящий комфорт