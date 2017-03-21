18 человек, которые больше не будут совершать онлайн-покупки
Сегодня покупки в интернет-магазинах — обычное дело. Каждый хотя бы раз приобретал что-либо онлайн. К сожалению, случается так, что из-за нашей невнимательности или халатности продавца в долгожданных посылках к нам приходит совсем не то, чего мы так хотели.
Мы в AdMe.ru собрали фотографии людей, которые доказали, что чувство юмора превратит любой казус в хорошую шутку.
Директор купил стулья на онлайн-аукционе. Вот что мы увидели, когда пришли их забрать
На Хеллоуин решил приобрести трико для костюма. Чуть-чуть не подошло
Не все то XL, что XL
Заказал футболку онлайн, пришло это. Теперь я магнит для странных взглядов
Наконец-то пришла настольная лампа с Amazon. Теперь читаю описание внимательнее
На Рождество мы заказали голубую укулеле 3-летнему ребенку. Видимо, у продавца свое понимание того, что нужно детям в этом возрасте
Всегда хотела купить декоративный горшок Chia Pet. Мечты сбываются
Заказал ботинки онлайн. То, что я получил, немного отличается от того, что я заказывал
Когда решил сэкономить на покупке Iwatch
Купил черное спортивное трико, а пришло это. Даже не злюсь
Заказал фотомагнит со своей семьей. Получил сувенир с фотографией азиатской семьи и прифотошопленными пингвинами
Когда оформил покупку телевизора у ненадежных поставщиков
Заказали племяннику школьный рюкзак. Теперь его носит кот
Сосед по комнате заказал тумбу под телевизор, и вот что ему привезли
Совет: не заказывайте платье на выпускной в интернет-магазине
Заказала шубку из Китая. Пришла как надо, к зиме
Просто продавец забыл уточнить, что ковер для кукольного дома
Не обратил внимание на размеры в описании
Фото на превью matyles
По материалам boredpanda