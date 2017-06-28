18 абсурдных игрушек, которые мы никак не ожидали увидеть
Путешествие по детскому магазину — это всегда праздник! Но, кажется, у некоторых производителей игрушек бывает совсем не сказочное настроение, иначе как можно объяснить то, что порой встречают родители на полках универмагов?
AdMe.ru предлагает полюбоваться на 18 невероятных игрушек-маразмов со всего света.
Маленькие сказочные пони уже не те
Шрекопух
Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка
Да, это именно то, о чем вы подумали
Прямо как настоящий!
Барби спустили с небес на землю
Кто ты, неведомое чудище?
Кукла с 6 кошками — подарок для сильного и независимого ребенка
«Ты все успеваешь! Откуда только силы берешь?» — «Из мешков. Тех, что под глазами!»
Оживший кошмар фильма «Челюсти»
Нам тоже страшно, Кевин!
Эй, малыш, тебе пока хватит веселья!
Это были неправильные пчелы!
Губка Пикачу, я выбираю тебя!
Ничего необычного. Просто кукла с усами
А пупс знает толк в играх!
Мастера Йоду все-таки поглотила темная сторона силы
У нас такие же глаза от этих игрушек
Фото на превью yabrdt/twitter, celya848/instagram