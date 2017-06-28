18 абсурдных игрушек, которые мы никак не ожидали увидеть

Путешествие по детскому магазину — это всегда праздник! Но, кажется, у некоторых производителей игрушек бывает совсем не сказочное настроение, иначе как можно объяснить то, что порой встречают родители на полках универмагов?

AdMe.ru предлагает полюбоваться на 18 невероятных игрушек-маразмов со всего света.

Маленькие сказочные пони уже не те

Шрекопух

Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка

Да, это именно то, о чем вы подумали

Прямо как настоящий!

Барби спустили с небес на землю

Кто ты, неведомое чудище?

Кукла с 6 кошками — подарок для сильного и независимого ребенка

«Ты все успеваешь! Откуда только силы берешь?» — «Из мешков. Тех, что под глазами!»

Оживший кошмар фильма «Челюсти»

Нам тоже страшно, Кевин!

Эй, малыш, тебе пока хватит веселья!

Это были неправильные пчелы!

Губка Пикачу, я выбираю тебя!

Ничего необычного. Просто кукла с усами

А пупс знает толк в играх!

Мастера Йоду все-таки поглотила темная сторона силы

У нас такие же глаза от этих игрушек

Фото на превью yabrdt/twitter, celya848/instagram

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