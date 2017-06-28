18 абсурдных игрушек, которые мы никак не ожидали увидеть

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Путешествие по детскому магазину — это всегда праздник! Но, кажется, у некоторых производителей игрушек бывает совсем не сказочное настроение, иначе как можно объяснить то, что порой встречают родители на полках универмагов?

AdMe.ru предлагает полюбоваться на 18 невероятных игрушек-маразмов со всего света.