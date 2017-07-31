17 умопомрачительных маразмов, которые поджидают на полках детских книг

Авторы детских книг стараются в игровой форме обучать маленьких читателей и рассказывать им о взрослом мире. Но иногда заходят так далеко, что в педагогическом порыве выпускают умопомрачительные маразмы. AdMe.ru составил подборку детских книг, авторы которых перестарались.

17. Да что вы знаете о проблемах с друзьями?

16. Потому что надо было себя хорошо вести

15. Даже для таких деликатных проблем у авторов есть сюжет

14. — Мама, смотри, птичка спит!

— Погоди, у меня как раз есть книга об этом

13. Бесподобный выбор мясника

12. Спасибо, что пояснили

11. Яблоко, и ты?

10. Действительно, как?

9. Вот уж кто не претендует на железный трон

8. Эту книгу писали ящерицы?

7. Книга о кроте, который хотел узнать, откуда свалилось «счастье» на его голову

6. Родители, которые знают толк в безопасности

5. Из тысячи детских вопросов автор счел достойным только этот

4. Действительно, зачем?

3. Скучно? Родишься — авторы книг тебя развлекут

2. Захватывающая история любви

1. Страшно представить, в каком саду такой смотритель

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