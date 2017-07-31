17 умопомрачительных маразмов, которые поджидают на полках детских книг
Авторы детских книг стараются в игровой форме обучать маленьких читателей и рассказывать им о взрослом мире. Но иногда заходят так далеко, что в педагогическом порыве выпускают умопомрачительные маразмы. AdMe.ru составил подборку детских книг, авторы которых перестарались.
17. Да что вы знаете о проблемах с друзьями?
16. Потому что надо было себя хорошо вести
15. Даже для таких деликатных проблем у авторов есть сюжет
14. — Мама, смотри, птичка спит!
— Погоди, у меня как раз есть книга об этом
13. Бесподобный выбор мясника
12. Спасибо, что пояснили
11. Яблоко, и ты?
10. Действительно, как?
9. Вот уж кто не претендует на железный трон
8. Эту книгу писали ящерицы?
7. Книга о кроте, который хотел узнать, откуда свалилось «счастье» на его голову
6. Родители, которые знают толк в безопасности
5. Из тысячи детских вопросов автор счел достойным только этот
4. Действительно, зачем?
3. Скучно? Родишься — авторы книг тебя развлекут
2. Захватывающая история любви
1. Страшно представить, в каком саду такой смотритель
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