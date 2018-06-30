17 случаев, когда ремонт закончился фразой «И так сойдет!»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы когда-то что-то ремонтировали. Многим из нас напоминает об этом седина или дергающийся глаз. Но только не этим смелым и находчивым ребятам. Оказывается, отваливающийся бампер хорошо держится на стяжках, а дополнительная дырка в ремне может появиться благодаря обычному дыроколу.

AdMe.ru предлагает познакомиться с гениями ремонтной и строительной мысли и решить, кто из них претендует на звание лучшего инженера.

Когда не зря в школе учили вышивать крестиком

Когда можешь починить ручку без этих ваших навороченных инструментов

Самое главное — принять душ с комфортом

Решение классической офисной проблемы под названием «мне дует»

Когда севший аккумулятор не повод прекращать ремонт

Даже в дороге можно соблюдать гигиену

Когда попросил отремонтировать стену, но не уточнил, что должно быть красиво

Тот неловкий момент, когда дверь чуть-чуть не подошла по размеру

Кто сказал, что кабель пригодится только для интернета?

Осталось зашпаклевать и покрасить — будет как новенькая

Шестое чувство подсказывает, что у владельца этого гаража есть велосипед

Когда буквально душа поет за рулем

Установка кондиционеров. Быстро. Качественно. Недорого

Зачем платить больше, когда разницы практически не видно?

Когда думал, что это замечательная идея, но расчеты тебя подвели

Стеклопакет авторского производства

Когда сисадмин взялся чинить микроволновую печь

А вам приходилось использовать подручные средства, чтобы что-нибудь починить?