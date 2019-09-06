17 родителей, которые гарантированно завалили бы экзамен по воспитанию

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Интернет пестрит фотографиями идеальных мам и пап, которым впору воздвигать памятники при жизни. Но существует и противоположное явление: некоторыми семейными кадрами можно иллюстрировать «Вредные советы» для взрослых.

Мы в AdMe.ru уверены, что воспитание детей — тяжкий труд, и в качестве прививки от халатности отыскали фото, герои которых могли бы возглавить рейтинг самых нерадивых родителей.

1. Неделя близится к концу, все идет по плану

2. Идеальная стоянка для главного транспортного средства

3. Ну не брать же ребенка с собой на утомительный шопинг?

4. «Дилерский центр, в котором я работаю, выдает клиентам автомобили на время ремонта их машин. Один из них только что вернули»

5. Пока дети готовятся все крушить, можно и в смартфоне позалипать

6. «Надоедливые дети вытащили пуговицы из дивана. Это произошло в отеле, которым владеет моя семья»

7. Родители смотрят, как их дети разносят «Икею»

8. Вся суть современной семьи в одном фото

9. Искренне жаль того, кто будет это убирать

10. Иногда книгу МОЖНО судить по обложке

«Младенческие годы: чего ожидать».

11. «Ломать, крушить и рвать на части — вот это жизнь, вот это счастье!»

12. Так выглядит обувной магазин накануне школьных будней

13. Пока мама говорит по телефону, сидя в очереди к врачу, ребенок кашляет без маски, валяясь на полу

14. Лови ботинок, держи удар!

15. «Разрешили своему 9-летнему ребенку положить недоеденный кусочек арбуза обратно»

16. А во сколько месяцев вы впервые сели за руль?

17. «Двое прекрасных детей всю дорогу занимались делом: рвали бумагу и разбрасывали ее в пределах досягаемости. Мама не сделала им ни единого замечания»