17 родителей, которые гарантированно завалили бы экзамен по воспитанию
Интернет пестрит фотографиями идеальных мам и пап, которым впору воздвигать памятники при жизни. Но существует и противоположное явление: некоторыми семейными кадрами можно иллюстрировать «Вредные советы» для взрослых.
Мы в AdMe.ru уверены, что воспитание детей — тяжкий труд, и в качестве прививки от халатности отыскали фото, герои которых могли бы возглавить рейтинг самых нерадивых родителей.
1. Неделя близится к концу, все идет по плану
2. Идеальная стоянка для главного транспортного средства
3. Ну не брать же ребенка с собой на утомительный шопинг?
4. «Дилерский центр, в котором я работаю, выдает клиентам автомобили на время ремонта их машин. Один из них только что вернули»
5. Пока дети готовятся все крушить, можно и в смартфоне позалипать
6. «Надоедливые дети вытащили пуговицы из дивана. Это произошло в отеле, которым владеет моя семья»
7. Родители смотрят, как их дети разносят «Икею»
8. Вся суть современной семьи в одном фото
9. Искренне жаль того, кто будет это убирать
10. Иногда книгу МОЖНО судить по обложке
«Младенческие годы: чего ожидать».
11. «Ломать, крушить и рвать на части — вот это жизнь, вот это счастье!»
12. Так выглядит обувной магазин накануне школьных будней
13. Пока мама говорит по телефону, сидя в очереди к врачу, ребенок кашляет без маски, валяясь на полу
14. Лови ботинок, держи удар!
15. «Разрешили своему 9-летнему ребенку положить недоеденный кусочек арбуза обратно»
16. А во сколько месяцев вы впервые сели за руль?
17. «Двое прекрасных детей всю дорогу занимались делом: рвали бумагу и разбрасывали ее в пределах досягаемости. Мама не сделала им ни единого замечания»
А вам встречались подобные случаи странного поведения детей и родителей?