17 дворовых скульптур, от которых кровь стынет в жилах

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Фантазия людей поистине безгранична. Совсем недавно на просторах сети появилось новое направление в искусстве — ЖЭК-арт. Интернет-пользователи делятся странными и немного криповатыми украшениями двора, сделанными руками креативных жителей.

AdMe.ru собрал для вас коллекцию невероятных и пугающих украшений двора.

Немо, что с тобой стало?

«Дрожь земли». Дворовая версия

Когда от тебя ушел Колобок

Что это вообще такое?! Кто-нибудь объяснит?

Просто динозавр из покрышек. Ничего лишнего

Бедный, бедный Пятачок

С такими скульптурами и охрана не нужна

Эти глаза смотрят прямо в душу

Кто ты вообще такой?

Двор для людей с устойчивой психикой

Пеппа, ты ли это?

Tираннозавр и суровые рабочие будни

Есть рыба-пила, а это рыба-лопата

Капитан Джек Воробей в окружении пугающей действительности

Если долго всматриваться во льва, то лев начнет всматриваться в тебя

Теперь я точно не усну

Кажется, заяц познал тлен