17 дворовых скульптур, от которых кровь стынет в жилах
Фантазия людей поистине безгранична. Совсем недавно на просторах сети появилось новое направление в искусстве — ЖЭК-арт. Интернет-пользователи делятся странными и немного криповатыми украшениями двора, сделанными руками креативных жителей.
AdMe.ru собрал для вас коллекцию невероятных и пугающих украшений двора.
Немо, что с тобой стало?
«Дрожь земли». Дворовая версия
Когда от тебя ушел Колобок
Что это вообще такое?! Кто-нибудь объяснит?
Просто динозавр из покрышек. Ничего лишнего
Бедный, бедный Пятачок
С такими скульптурами и охрана не нужна
Эти глаза смотрят прямо в душу
Кто ты вообще такой?
Двор для людей с устойчивой психикой
Пеппа, ты ли это?
Tираннозавр и суровые рабочие будни
Есть рыба-пила, а это рыба-лопата
Капитан Джек Воробей в окружении пугающей действительности
Если долго всматриваться во льва, то лев начнет всматриваться в тебя
Теперь я точно не усну
Кажется, заяц познал тлен
А как вы относитесь к подобному искусству во дворах? Делитесь с нами своим мнением.
Фото на превью Аня Иванова / vk.com, ognetiv / pikabu