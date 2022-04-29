17 человек, перед которыми фортуна вильнула хвостом и скрылась за горизонтом

Жизнь непредсказуема: сегодня все складывается как надо, а завтра, что ни начни делать, все идет наперекосяк. То еда сгорит, то на работе все кувырком, то случайно раскроют тайну раньше времени. Но главное — относиться ко всему с юмором и не унывать.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем, что случаются такие дни, когда кажется, весь мир против тебя. И наша сегодняшняя подборка посвящена именно таким ситуациям.

«Вчера купил себе футболку, выбросил чек и постирал ее. И только после стирки обнаружил вот это. Как мне теперь быть?»

«Продавщица забыла снять защитный магнит, и датчики на выходе не сработали».

«Булочки с корицей были в духовке, а я уснула. Когда проснулась, увидела вот это произведение современного искусства»

«Крошечная бусина каким-то образом оказалась в штекере зарядки моего ноутбука. И ее невозможно удалить, мы перепробовали уже все способы»

«Первый раз попробовала испечь вафли на день рождения мужа»

«Уронил ведерко c яйцами на обратном пути из курятника. Из 25 яиц разбилось 18»

«Вот такая ситуация приключилась со мной на работе. Пришлось импровизировать»

«Ненавижу эту жизнь. Уже 3-й батончик упал таким образом»

«Вот каким было мое предсказание, когда я получил свою азиатскую еду»

«Жизнь — сложная штука».

«Я работаю в ночную смену на складе с молочными продуктами, и она заканчивается в 7. Но сегодня тележка зацепилась за напольный трап и резко затормозила. Закончить в 7 не удалось»

«Проснулась сегодня утром в нашей новой квартире и увидела, что светильники целиком наполнены водой»

«Хорошо хоть, мой рот остался цел»

«Пришел домой и осознал, что весь день ходил на встречи с клиентами с огромной дырой в штанах, о которой никто не сказал»

«Добирался через всю страну, чтобы заехать в свою новую квартиру. Это то, что я увидел, когда зашел. Нет розеток, крышек выключателей и даже отопления»

«Я всего лишь пытался протереть очки»

«Клавиша отвалилась, когда я писал эссе на 1 000 слов»

«Вот в каком виде принтер вернул мне бумагу»

«Заказали у бабушки в пекарне торт, разрезав который мы должны были узнать пол малыша. Но вот что мы получили»

«Это девочка».