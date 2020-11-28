17 человек, которые на своей шкуре убедились, что обман поджидает на каждом углу

Маркетологи — весьма хитрые ребята с богатым инструментарием уловок. Тут вам и симпатичная упаковка, и значок качества, и броский слоган, и выгодная акция, да еще и бойкий консультант, способный продать снег эскимосам. После такого даже покупка продуктов в супермаркете может обернуться сюрпризом. Что уж говорить о заказе вещей онлайн. Даже если прочитать тысячи отзывов и воспользоваться десятком советов знакомых и незнакомых людей, невозможно на 100 % застраховаться от оплошности.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем 17 героям нашей подборки — они еще долго не смогут доверять ни маркетологам, ни чьим бы то ни было советам.

«Повелся на симпатичную упаковку яиц: С0, отборные. Начал раскладывать в холодильник, думаю: „Стоп, что-то мелковат товар“»

«Лезу в интернет: яйцо С0 — отборная категория, вес — 65–75 граммов. Достаю китайские весы и начинаю взвешивать — каждое яйцо от 55 до 61 грамма. Недобор примерно 18 %. Вес готового яйца и вовсе составил 39 граммов. Пожелание производителю: делайте 10 + 2 яйца бесплатно, если не хватает ума поставить нужную категорию. Например, вот как на фото». © mumba.umba / Pikabu

«Доказательство того, что инфлюэнсеры из инстаграма все испортили. Мои мечты рухнули, когда я узнала, что никакого озера у „Врат небес“ на Бали нет»

«Это всего лишь отражение в зеркале, подставленном под камеру смартфона». © polina_marinova / Twitter

«Увидел рекламу лопаты из рельсовой стали. В голове сразу: „Хочу! Дайте две!“ Выкладываю фото через полчаса работы»

«Я отец 2 фанатов мультика „Три кота“. Увидел в „Детском мире“ говорящие игрушки, обвешанные всяческими „знаками качества“, и понял, что они нам нужны»

«Однако радость была недолгой. К вечеру пропал голос у Карамельки, за ночь онемел Коржик, а к обеду следующего дня все 3 кота стали немы как рыбы. И это, без преувеличения, несчастье. Попробуйте объяснить 3-летнему малышу, почему с ним перестала разговаривать его любимая Карамелька. Я пытался спасти ситуацию как мог, даже вывел провода за уши игрушек. „Реанимация“ помогла совсем ненадолго, и игрушки снова замолчали, теперь уже навсегда». © nkamelin / Pikabu

«Мне сказали, что ChocoPie вкуснее, когда его разогреешь. Разогрела, блин»

«Мой паровой утюг не работал как надо. Я подумал, что дело в накипи, а от нее советуют избавляться с помощью уксуса. Вот что стало с утюгом»

«Повелся на рекламу обуви, которая „на протяжении долгих лет сохраняет свою роскошь и шик“. Надел пару раз, и появилось ощущение, что я прилипаю левой ногой к полу. А вот и причина»

«Когда вы заливаете в утюг минеральную воду, ваше белье не начинает пахнуть лесными ягодами. Она просто портит и утюг, и вещи»

«Консультант посоветовал вот такой смеситель из нержавейки. Подкупило, что дают гарантию аж 8 лет. Привожу домой, монтирую — капает с подвода горячей воды»

«Разобрал, и что я вижу? Бычок, воткнутый прямо в отверстие смесителя». © Seegeich43 / Pikabu

«Послушался любителей этой обуви. Купил, надел и офигел»

«Мы пытались приготовить булочки в виде божьих коровок по фото»

«0,2 % света — это, видимо, вот столько»

«Шторы блокируют 99,8 % света для лучшего сна».

«Повелся на ценник на клубнику — 100 рублей за килограмм. Купить можно только ящик, 4 кг. Естественно, товар выглядит достойно только сверху»

«А внизу 70 % ягод либо гнилые, либо перемороженные. Не знаю, как я на это купился». © alexMir174 / Pikabu

Судоку карманного формата не влезает в карман

«Сестра подключила это к своему телефону. Через пару минут он перестал вращаться, а телефон теперь не включается»

«Лайфхак — использовать шприц, чтобы наполнить желе начинкой, — не работает»

«Заказала бургер в 20:20. Привезли ледяную еду почти в полночь, даже не извинились»