17 человек, чья главная фишка — это своеобразная логика
Все мы иногда попадаем в ситуации или становимся свидетелями случаев, когда логика как будто перестает существовать. И не всегда знаешь, как отреагировать: то ли смеяться, то ли бежать сломя голову.
Мы в AdMe.ru уверены, что многим знакомы такие случаи не понаслышке, поэтому давайте посмеемся над ними вместе.
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Я была беременна, уже на внушительном сроке, чувствовала себя хорошо. Села в маршрутку. Сидячие места заняты, я встала у поручня рядом с передними местами. Там держаться удобнее да и не трясет. Сидели на них бабка и внучка такая крупная, лет 16–18. Бабка начала на меня орать, чтобы я не смела психологически давить на ребенка. Мол, они все равно не уступят, а я не имею права над ними стоять и шла бы я в конец салона. Но ор бабки произвел обратный эффект: какой-то мужчина встал и уступил мне место. Бабка после этого еще долго ворчала что-то под нос. © Melissa / AdMe
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Из разговора с коллегой:
— Мы с супругой давно решили, что не будем покупать свое жилье, чтобы иметь мобильность и не привязываться к месту.
— И сколько вы живете в вашем последнем съемном жилье?
— 18 лет. © GlamourWitch / Pikabu
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Летом подрабатывал грузчиком и сделал себе что-то вроде лямки широкой с ремнями, которая сильно облегчает перенос мешков. В итоге не надрывался и делал больше других. Но заплатить хотели меньше, оправдывая тем, что не я устал совсем. А мужики вообще хотели «темную» устроить. В итоге ушел оттуда. © buromzeg / Pikabu
«Моя 14-летняя дочь решила помешать смузи металлической ложкой. Пока блендер все еще его перемешивал».
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У меня есть один заказчик-«полукровка». Наполовину он клиент, а наполовину — учитель дзен. Не раз он освобождал мой ум, разрушая оковы формальной логики следующим вопросом:
— Вы получили файл?
— Нет.
— Тогда я сейчас его вышлю. © CBuHOPTyTb / Twitter
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Собаке на 10-летие купили матрасик для сна и валяния, ну просто так. На нем чехол, который однажды пришла пора постирать.
Муж: «Надо сначала сшить чехол на замену, а то что же он — на голом матрасике спать будет?»
Я: «Вот он 10 лет спал вообще на голом полу, и тебя это не волновало».
Муж: «Ты никогда меня не понимала». © Ksaverija / AdMe
«Моему 3-летнему ребенку не нужны бумажные купюры в его копилке. Он признает только „настоящие“ деньги».
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В универе подошел парень, очень просил дать ему телефон, чтобы позвонить, а то его разрядился. Я глянула, вроде нормальный парень, дала телефон. Он поговорил, вернул и спрашивает: «Чем вас отблагодарить?» Отвечаю: «Да не надо». Через несколько часов обнаруживаю, что телефон пропал! На следующий день подходит ко мне в коридоре этот парень и сообщает: «А я нашел твой телефон!» Я так обрадовалась, была ему безумно благодарна.
Но потом выяснилось, что это он стащил мой телефон, чтобы потом вернуть. Таким образом он решил меня «отблагодарить». © Палата № 6 / VK
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Работаю в продуктовом, пришла с проверкой молодая девушка-эксперт. Прошлись мы с ней по подсобкам, посмотрели документацию, все в норме.
Начали проверять холодильное оборудование. «У вас нарушение! — говорит проверяющая. — Температура в морозильном ларе с рыбой не соответствует условиям хранения продукции». Я аж опешил (проверяем по 2 раза в день), читаю условия хранения на этикетке мороженой рыбы: «Хранить при температуре не выше —18 °C».
Смотрю на термометр: —25 °С, еще раз читаю, еще раз смотрю. Говорю девушке: «Как же не соответствует? Все вроде в норме». А она, закатывая глаза: «Ну что вы из меня дурочку-то делаете, написано же не выше —18 °C, а у вас —25 °C — это значит выше. Значит, нарушение, так в акте и запишем». Спорить с ней не стал, себе дороже, пусть наш юрист сам разбирается. © MiMister / Pikabu
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Живу в частном доме. У нас во дворе со стороны улицы клумба, в которой растут одни ландыши уже больше 40 лет. Мама посадила кустик, и они разрослись. Недавно женщина с администрации заявила, что цветы занесены в Красную книгу, нельзя, чтобы они в частных дворах росли, надо их выкапывать. Ну вот кто знает, что у людей в голове? © Палата № 6 / VK
«Получу ли я пятерку за усилия?»
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Лечу зубы. По плану лечения надо записаться к одному врачу 2 раза с перерывом в 2 дня. Звоню на ресепшен 1 июля.
— Запишите меня к Ольге Петровне на вторник и пятницу в 10:00 на следующей неделе.
— Вторник ок, а в пятницу не получится.
— Ладно, давайте через неделю.
— Нет, там тоже в пятницу никак.
— Хм, ну тогда еще через неделю.
— Там тоже пятница вам не подходит.
Таким образом доходим до конца сентября. В конце концов не без раздражения спрашиваю:
— Что, пятница, 10:00 — такое популярное время, что ли? Понять не могу.
И спокойный ответ:
— Нет, просто Ольга Петровна в пятницу с 14:00. © lunaaprelia / Pikabu
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Знакомый встречался с девушкой, дело шло к свадьбе, но в один прекрасный момент возлюбленная таинственным образом исчезла из его жизни. Перестала отвечать на звонки, не выходила на связь в социальных сетях. Когда он наконец увидел ее и накинулся с вопросами, она очень сухо и отрывисто сказала, что, мол, она подумала и решила, что они не должны быть вместе. Ну парень впал в депрессию, но в конечном итоге жизнь наладилась.
И спустя 2 года она пишет ему, что не смогла найти никого лучше и поняла, что все-таки она его любит. В качестве справочной информации: девушка казалась мне максимально адекватной. С высшим медицинским образованием, интересная в качестве собеседника, с логическим мышлением все в порядке. © Presley.Wannabee / Pikabu
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Сын ненавидит все молочное. Но недавно заметили, что, когда заказываем еду из небезызвестного ресторана быстрого питания, он с удовольствием пьет папин какао оттуда. В следующий раз заказала ему отдельный стаканчик — тоже выпил. Думала, может, сама я просто невкусно его готовлю. В качестве эксперимента налила приготовленный мною какао в стаканчик из McDonald’s, и сын все выпил. Наливаю его же в чашку — реакция «Бееееее». Ну вот что это за такая детская логика и как ее понять? © Мамдаринка / VK
«Жена сказала, что мы заедем в питомник растений, чтобы просто посмотреть».
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Я девушка небедная: машина, квартира, должность. Все сама, никаких папиков, пахала как проклятая. Но, понятное дело, на отношения времени не было, и только сейчас я поняла, что часть жизни проходит мимо меня. Стала искать парня, хожу по свиданиям. И последний кавалер меня поразил. В ходе общения много раз упоминал, что у него перспективы, проекты, планы, но по факту живет с родителями, работает менеджером. Я сразу сказала, мол, извини, я ищу парня с таким же доходом, как у меня, — так как ищу партнера для серьезных отношений, хочу быть уверена, что в случае моего декрета он сможет содержать семью. Парень в ответ на это разразился тирадой, что всем подавай «генералов», а с «сержантов» никто начинать не хочет. Я предложила познакомить его с подругой — отличная девушка, как раз согласна на «сержанта», чтобы и в горе, и в радости. Но, правда, живет с родителями, как и он, ездит на общественном транспорте. И знаете, что услышала в ответ? «Нет, это где мне с ней проводить время? Придется постоянно ее куда-то водить, а потом деньги за съемную квартиру платить, если сойдемся». © Палата № 6 / VK
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Коллега жалуется, как она устала от мужа и детей. Как ей тяжело их учить, содержать, как надоели их болезни, что она устала от всего и хочет развестись. Также коллега через 3 минуты: «Это что у тебя, татуировка? Лучше бы ты замуж вышла и детей рожала, а не ерундой страдала». © yadeathcoree / Twitter
А в вашей жизни бывали ситуации, когда вы ну никак не могли понять логику других людей?