17 человек, чья главная фишка — это своеобразная логика

Я девушка небедная: машина, квартира, должность. Все сама, никаких папиков, пахала как проклятая. Но, понятное дело, на отношения времени не было, и только сейчас я поняла, что часть жизни проходит мимо меня. Стала искать парня, хожу по свиданиям. И последний кавалер меня поразил. В ходе общения много раз упоминал, что у него перспективы, проекты, планы, но по факту живет с родителями, работает менеджером. Я сразу сказала, мол, извини, я ищу парня с таким же доходом, как у меня, — так как ищу партнера для серьезных отношений, хочу быть уверена, что в случае моего декрета он сможет содержать семью. Парень в ответ на это разразился тирадой, что всем подавай «генералов», а с «сержантов» никто начинать не хочет. Я предложила познакомить его с подругой — отличная девушка, как раз согласна на «сержанта», чтобы и в горе, и в радости. Но, правда, живет с родителями, как и он, ездит на общественном транспорте. И знаете, что услышала в ответ? «Нет, это где мне с ней проводить время? Придется постоянно ее куда-то водить, а потом деньги за съемную квартиру платить, если сойдемся». © Палата № 6 / VK