16 восковых фигур знаменитостей, при взгляде на которые только и остается спросить: «А это кто вообще?»

Порой даже точно повторяющие оригинал восковые фигуры знаменитостей слегка пугают, что уж говорить о копиях, которые далеки от реальности. Конечно, создание такого произведения искусства — огромный труд, однако иногда скульптура настолько не похожа на прототип, что непонятно, кто это.