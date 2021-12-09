16 восковых фигур знаменитостей, при взгляде на которые только и остается спросить: «А это кто вообще?»
Порой даже точно повторяющие оригинал восковые фигуры знаменитостей слегка пугают, что уж говорить о копиях, которые далеки от реальности. Конечно, создание такого произведения искусства — огромный труд, однако иногда скульптура настолько не похожа на прототип, что непонятно, кто это.
Мы в AdMe.ru рассмотрели множество восковых фигур и хотим показать, насколько странными они могут быть.
Зак Эфрон
Мел Гибсон
Леонардо Ди Каприо
Дженнифер Лопес
Адель
Николь Кидман
Рианна
Дженнифер Энистон
Тейлор Свифт
София Вергара
Райан Гослинг
Джулия Робертс
Селена Гомес
Леди Гага
Ума Турман
Роберт Де Ниро
Как вы считаете, кто из знаменитостей получился хуже остальных?
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