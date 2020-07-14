16 твитов о свиданиях, которые обернулись полной катастрофой
Пожалуй, у каждого человека хоть раз в жизни случалось провальное свидание. Кто-то наверняка вспомнит крайне скучный разговор, кто-то внешность, не оправдавшую ожидания. А у кого-то, возможно, было и что-то похуже, например неловкая или даже неприятная попытка поцеловаться. Что ж, это все действительно досадно. Но точно не идет ни в какое сравнение с нелепейшими ситуациями, в которые попали герои этой подборки.
Мы в AdMe.ru рады тому, с какой откровенностью и даже иронией большинство людей рассказали о своих неудачных встречах, и надеемся, что позже им все-таки повезло встретить свою любовь. Интересно, а как бы вы повели себя в подобных обстоятельствах?
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Может быть, у вас или у ваших знакомых тоже случались свидания-катастрофы подобного масштаба? Расскажите нам о них.